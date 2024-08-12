https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rus-doktorlar-agir-yarali-olarak-ele-gecirilen-ukraynali-askeri-kurtardi-1086746974.html
Rus doktorlar, ağır yaralı olarak ele geçirilen Ukraynalı askeri kurtardı
Rus doktorlar, ağır yaralı olarak ele geçirilen Ukraynalı askeri kurtardı
Sputnik Türkiye
Rus doktorlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rus ordusunun kontrolüne geçen Kleşeyevka köyünde esir alınan ve aldığı yaralar yüzünden durumu son derece ağır... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T10:34+0300
2024-08-12T10:34+0300
2024-08-12T10:38+0300
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Ameliyata katılan Rus doktor Sergey, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerin çok ağır durumda hastaneye getirildiğini belirterek, “Karnından yaralanmıştı. Karaciğerin sol kısmından yaralanması nedeniyle iç kanama vardı. Ayrıca bağırsaklar hasar görmüştü. Bağırsak ameliyatı uzun sürdü, karaciğerin sol kısmındaki kanama durduruldu. Hasta aslında bir hacim dolaşım kanı kaybetmişti ve bunun tamamı tazmin edildi. Ayrıca hemorajik şok tedavisi yapıldı” dedi.1976 doğumlu Andrey Kurişko, 2022’de Kramotorsk’ta orduya alınmıştı. Anti-tank müfrezesinde görev yapan Kurişko, Kleşeyevka köyünde Rus güçlerin düzenlediği operasyon sırasında yaralanarak esir alınmıştı.St. Petesburg Acil Tıp Araştırma Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi ve torakoabdominal cerrahi uzmanı Dr. Aleksandr Babiç, Ukraynalı askerin daha önce cephedeki hastanede tedaviye alındığını belirterek, “Yaptığımız ameliyat çok zordu, çünkü yaralı hemorajik şoktaydı. Nihai bağırsak ameliyatını gerçekleştirdik, bu da durumunu stabilize etmemizi ve onu şoktan çıkarmamızı sağladı” diye anlattı.Ukraynalı esir, sağlanan yardımdan dolayı Rus doktorlara minnettar olduğunu söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Mayıs ayında Kleşeyevka köyünün ele geçirdiğini duyurmuştu.
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rusya, ukrayna, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, esir, yaralı, ağır yaralı, ameliyat, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rus doktorlar, ağır yaralı olarak ele geçirilen Ukraynalı askeri kurtardı
10:34 12.08.2024 (güncellendi: 10:38 12.08.2024)
Rus doktorlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rus ordusunun kontrolüne geçen Kleşeyevka köyünde esir alınan ve aldığı yaralar yüzünden durumu son derece ağır olan Ukraynalı asker Andrey Kurişko’yu saatler süren karmaşık ameliyat sonucu kurtarmayı başardı.
Ameliyata katılan Rus doktor Sergey, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerin çok ağır durumda hastaneye getirildiğini belirterek, “Karnından yaralanmıştı. Karaciğerin sol kısmından yaralanması nedeniyle iç kanama vardı. Ayrıca bağırsaklar hasar görmüştü. Bağırsak ameliyatı uzun sürdü, karaciğerin sol kısmındaki kanama durduruldu. Hasta aslında bir hacim dolaşım kanı kaybetmişti ve bunun tamamı tazmin edildi. Ayrıca hemorajik şok tedavisi yapıldı” dedi.
1976 doğumlu Andrey Kurişko, 2022’de Kramotorsk’ta orduya alınmıştı. Anti-tank müfrezesinde görev yapan Kurişko, Kleşeyevka köyünde Rus güçlerin düzenlediği operasyon sırasında yaralanarak esir alınmıştı.
St. Petesburg Acil Tıp Araştırma Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi ve torakoabdominal cerrahi uzmanı Dr. Aleksandr Babiç, Ukraynalı askerin daha önce cephedeki hastanede tedaviye alındığını belirterek, “Yaptığımız ameliyat çok zordu, çünkü yaralı hemorajik şoktaydı. Nihai bağırsak ameliyatını gerçekleştirdik, bu da durumunu stabilize etmemizi ve onu şoktan çıkarmamızı sağladı” diye anlattı.
Ukraynalı esir, sağlanan yardımdan dolayı Rus doktorlara minnettar olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Mayıs ayında Kleşeyevka köyünün ele geçirdiğini duyurmuştu.