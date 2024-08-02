https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/rus-disisleri-kievin-bir-dizi-anlasmadan-cekilmesi-bdt-icindeki-isbirligini-etkilemez-1086431147.html

Rus Dışişleri: Kiev'in bir dizi anlaşmadan çekilmesi BDT içindeki işbirliğini etkilemez

Rus Dışişleri: Kiev'in bir dizi anlaşmadan çekilmesi BDT içindeki işbirliğini etkilemez

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetiminin bir dizi uluslararası anlaşmayı feshetmesinin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) platformundaki işbirliğinin... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T10:06+0300

2024-08-02T10:06+0300

2024-08-02T10:01+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, BDT İcra Komitesi’nin Ukrayna’nın 134 anlaşmadan çıktığı yönünde bildirim aldığını söyledi.Zaharova, “Elbette bu Ukrayna'nın kendi bileceği iş. Ancak defalarca belirttiğimiz gibi, bu tür adımlar her şeyden önce Ukrayna halkının çıkarlarına zarar veriyor. Zira BDT, halkın ihtiyaçlarına ve hayati alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir format” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın BDT kapsamında imzalanan 200’den fazla anlaşmaya taraf olmaya devam ettiğine dikkat çeken Rus diplomat, bunun sebebinin Kiev’e sorulmasının daha mantıklı olacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’nın henüz feshetme kararı almadığı anlaşmaların büyük kısmının, Kiev rejiminin uygulamada ilgisini çeken ticari, ekonomik ve sosyal-insani yönelimli belgeler olduğunu belirten Zaharova, “Örneğin bunlar arasında 18 Ekim 2011 tarihli Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması da yer alıyor” diye ekledi.Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’daki hükümet temsilcisi Taras Melniçuk, 10 Mayıs’ta, Kiev’in özel amaçlı uçak uçuşlarına ilişkin BDT anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu.Daha önce Ukrayna hükümeti, BDT ülkelerinin 2. Dünya Savaşı gazilerine maddi destek ve yardımlara ilişkin anlaşmasından ve BDT ülkelerinin sınır birlikleri komutanlarından oluşan bir konsey kurulmasına ilişkin anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

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