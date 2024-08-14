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Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu
Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu
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Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
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Real Madrid ile Atalanta Polonya'da bulunan Varşova Ulusal Stadı’nda UEFA Süper Kupa için karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu

23:51 14.08.2024 (güncellendi: 00:00 15.08.2024)
© AA / Jakub PorzyckiUEFA Süper Kupa mücadelesinde Real Madrid ile Atalanta takımları Polonya'da bulunan Varşova Ulusal Stadı’nda karşı karşıya geldi
UEFA Süper Kupa mücadelesinde Real Madrid ile Atalanta takımları Polonya'da bulunan Varşova Ulusal Stadı’nda karşı karşıya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AA / Jakub Porzycki
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Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Real Madrid ile Atalanta Polonya'da bulunan Varşova Ulusal Stadı’nda UEFA Süper Kupa için karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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