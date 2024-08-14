https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/real-madrid-uefa-super-kupanin-sahibi-oldu-1086856519.html
Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu
Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu
Sputnik Türkiye
Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T23:51+0300
2024-08-14T23:51+0300
2024-08-15T00:00+0300
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Real Madrid ile Atalanta Polonya'da bulunan Varşova Ulusal Stadı’nda UEFA Süper Kupa için karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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real madrid uefa şampiyonlar ligi, real madrid uefa süper kupa, real madrid süper kupayı kaç kez kazandı, real madrid kaç kez uefa şampiyonu
Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu
23:51 14.08.2024 (güncellendi: 00:00 15.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Real Madrid ile Atalanta Polonya'da bulunan Varşova Ulusal Stadı’nda UEFA Süper Kupa için karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, Süper Kupa'nın sahibi oldu.