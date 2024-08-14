https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/nato-ukraynaya-yeni-yardimlari-gorusmek-uzere-cekyada-toplanacak-1086854365.html

NATO, Ukrayna'ya yeni yardımları görüşmek üzere Çekya’da toplanacak

NATO, Ukrayna'ya yeni yardımları görüşmek üzere Çekya’da toplanacak

Sputnik Türkiye

İttifakın basın servisinden yapılan açıklamada, NATO Askeri Komitesi'nin 13-15 Eylül tarihlerinde başkent Prag'da genelkurmay başkanları düzeyinde toplanacağı... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T22:01+0300

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2024-08-14T22:01+0300

ukrayna krizi

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nato

abd

rusya

askeri operasyon

çekya

prag

nato askeri komite genelkurmay başkanları toplantısı

kremlin

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NATO Askeri Komitesi’nin Çekya’nın başkentinde Ukrayna’ya daha önce görüşülen yeni yardımları görüşmek üzere bir araya geleceğine dikkat çekilden açıklamada şu ifadelere yer verildi:Gündemde ayrıca ittifakın savunma planlarında kaydedilen ilerleme, kolektif savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesiyle birlikte Asya ile küresel ortaklık geliştirilmesi konuları da yer alıyor.NATO genelkurmay başkanları ayrıca Ukrayna ile ortak bir analiz ve eğitim merkezinin açılması konusunu da görüşecek.Bu merkezin Ukrayna'daki çatışma deneyimine dayanacağı tahmin edilirken, Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarırken, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin kendi topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunun altını çizmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere olumsuz bir etkisi olacağı ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ukraynanin-kursk-saldirisinda-ilginc-detay-nato-komutani-ile-temasa-gecmis-1086647665.html

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