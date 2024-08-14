https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/nato-ukraynaya-yeni-yardimlari-gorusmek-uzere-cekyada-toplanacak-1086854365.html
NATO, Ukrayna'ya yeni yardımları görüşmek üzere Çekya’da toplanacak
NATO, Ukrayna'ya yeni yardımları görüşmek üzere Çekya’da toplanacak
Sputnik Türkiye
İttifakın basın servisinden yapılan açıklamada, NATO Askeri Komitesi'nin 13-15 Eylül tarihlerinde başkent Prag'da genelkurmay başkanları düzeyinde toplanacağı... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T22:01+0300
2024-08-14T22:01+0300
2024-08-14T22:01+0300
ukrayna krizi
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rusya
askeri operasyon
çekya
prag
nato askeri komite genelkurmay başkanları toplantısı
kremlin
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NATO Askeri Komitesi’nin Çekya’nın başkentinde Ukrayna’ya daha önce görüşülen yeni yardımları görüşmek üzere bir araya geleceğine dikkat çekilden açıklamada şu ifadelere yer verildi:Gündemde ayrıca ittifakın savunma planlarında kaydedilen ilerleme, kolektif savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesiyle birlikte Asya ile küresel ortaklık geliştirilmesi konuları da yer alıyor.NATO genelkurmay başkanları ayrıca Ukrayna ile ortak bir analiz ve eğitim merkezinin açılması konusunu da görüşecek.Bu merkezin Ukrayna'daki çatışma deneyimine dayanacağı tahmin edilirken, Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarırken, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin kendi topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunun altını çizmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere olumsuz bir etkisi olacağı ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ukraynanin-kursk-saldirisinda-ilginc-detay-nato-komutani-ile-temasa-gecmis-1086647665.html
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nato ukrayna, çekya,
NATO, Ukrayna'ya yeni yardımları görüşmek üzere Çekya’da toplanacak
İttifakın basın servisinden yapılan açıklamada, NATO Askeri Komitesi'nin 13-15 Eylül tarihlerinde başkent Prag'da genelkurmay başkanları düzeyinde toplanacağı duyurulurken, özellikle ABD'deki zirvede Ukrayna ordusuna askeri yardım ve eğitimi koordine etmek üzere özel bir komutanlık kurulmasına odaklanacağı vurgulandı.
NATO Askeri Komitesi’nin Çekya’nın başkentinde Ukrayna’ya daha önce görüşülen yeni yardımları görüşmek üzere bir araya geleceğine dikkat çekilden açıklamada şu ifadelere yer verildi:
NATO'nun en yüksek askeri organı olan Askeri Komite 13-15 Eylül tarihleri arasında Çekya’nın başkenti Prag'da toplanacak, Ukrayna'yı desteklemeye yönelik daha önce üzerinde anlaşılan bir dizi tedbirin parçası olarak bu toplantıda Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımının planlanması ve koordinasyonunu sağlayacak yeni bir NATO eğitim komutanlığının kurulması görüşülecektir.
Gündemde ayrıca ittifakın savunma planlarında kaydedilen ilerleme, kolektif savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesiyle birlikte Asya ile küresel ortaklık geliştirilmesi konuları da yer alıyor.
NATO genelkurmay başkanları ayrıca Ukrayna ile ortak bir analiz ve eğitim merkezinin açılması konusunu da görüşecek.
Bu merkezin Ukrayna'daki çatışma deneyimine dayanacağı tahmin edilirken, Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini defalarca dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarırken, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin kendi topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunun altını çizmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere olumsuz bir etkisi olacağı ifadesini kullanmıştı.