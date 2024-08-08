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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ukraynanin-kursk-saldirisinda-ilginc-detay-nato-komutani-ile-temasa-gecmis-1086647665.html
Ukrayna’nın Kursk saldırısında ilginç detay: NATO komutanı ile temasa geçmiş
Ukrayna’nın Kursk saldırısında ilginç detay: NATO komutanı ile temasa geçmiş
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in, birliklerinin Rus bölgesi Kursk’a düzenlediği saldırılarının ardından NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T19:07+0300
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Cavoli ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini sosyal hesabında paylaşan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, NATO'nun Avrupa'daki Müşterek Kuvvetlerinin ve Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Christopher Cavoli ile görüştüğünü bildirirken, “Askeri yardımları için teşekkür ettim ve özellikle uzun menzilli savunma teçhizatı ve mühimmatı ile ilgili temel ihtiyaçlarımızı dile getirdim. Hava savunmamızın güçlendirilmesi konusunu da ayrıca ele aldık” diye yazdı.Görüşmenin, Ukrayna ordusunun Kursk saldırılarından hemen sonra gerçekleştiği dikkat çekti.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna ordusunun Rusya’ya bağlı Kursk Bölgesi'ne girme amaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini belirtmiş, ancak buna rağmen Ukrayna'nın eylemlerini desteklediğini de eklemişti.Öte yandan Ukrayna ordusunun, Batılı analistler tarafından anlamsız olarak değerlendirilen Kursk saldırılarını yorumlayan Forbes dergisi köşe yazarı David Axe, Kiev’in ordudaki son rezervleri de tüketecek ‘lanetli bir hamle’ yaptığı görüşünü dile getirirken, “Ukraynalılar, küstah ve riskli bir saldırıyla cephelerden biri için düşmanlıkların seyrini değiştirmeye çalışırken, belki de son rezervlerini sonu belli bir sınır çatışmasına yolladı” ifadelerini kullandı.Finlandiya merkezli savunma analiz şirketi Black Bird Group'tan Ukrayna uzmanı John Helin ise Ukrayna’nın iç karartıcı bir durumdayken çok yüksek bahisli bir kumar oynamaya karar verdiğini vurgularken, Rusya'da parlamentonun üst kanadı Federasyonu Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki toprakları ele geçirme girişimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'in Batılı efendilere kapasitesini göstermeye çalıştığını ekledi.Karasin, “Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki küstah kitlesel işgal çabası, Kiev'deki mevcut rejimin kana susamış özünü ortaya çıkarmıştır. Zelenskiy'in bu provokasyonla neyi amaçladığı açıktır. Batılı efendilerine kendi kapasitesini göstermesi artık onun için son derece önemli hale gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle dün acil durum ilan edilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kursk-bolgesinde-tansiyon-hala-yuksek-rus-ordusu-ve-fsb-sinirdaki-ukraynali-gucleri-vuruyor-1086629167.html
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Ukrayna’nın Kursk saldırısında ilginç detay: NATO komutanı ile temasa geçmiş

19:07 08.08.2024 (güncellendi: 19:12 08.08.2024)
© AP Photo / Virginia MayoNATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Christopher Cavoli
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Christopher Cavoli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in, birliklerinin Rus bölgesi Kursk’a düzenlediği saldırılarının ardından NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Christopher Cavoli ile telefonda görüştüğü açıklandı.
Cavoli ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini sosyal hesabında paylaşan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, NATO'nun Avrupa'daki Müşterek Kuvvetlerinin ve Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Christopher Cavoli ile görüştüğünü bildirirken, “Askeri yardımları için teşekkür ettim ve özellikle uzun menzilli savunma teçhizatı ve mühimmatı ile ilgili temel ihtiyaçlarımızı dile getirdim. Hava savunmamızın güçlendirilmesi konusunu da ayrıca ele aldık” diye yazdı.
Görüşmenin, Ukrayna ordusunun Kursk saldırılarından hemen sonra gerçekleştiği dikkat çekti.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna ordusunun Rusya’ya bağlı Kursk Bölgesi'ne girme amaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini belirtmiş, ancak buna rağmen Ukrayna'nın eylemlerini desteklediğini de eklemişti.
Öte yandan Ukrayna ordusunun, Batılı analistler tarafından anlamsız olarak değerlendirilen Kursk saldırılarını yorumlayan Forbes dergisi köşe yazarı David Axe, Kiev’in ordudaki son rezervleri de tüketecek ‘lanetli bir hamle’ yaptığı görüşünü dile getirirken, “Ukraynalılar, küstah ve riskli bir saldırıyla cephelerden biri için düşmanlıkların seyrini değiştirmeye çalışırken, belki de son rezervlerini sonu belli bir sınır çatışmasına yolladı” ifadelerini kullandı.
Finlandiya merkezli savunma analiz şirketi Black Bird Group'tan Ukrayna uzmanı John Helin ise Ukrayna’nın iç karartıcı bir durumdayken çok yüksek bahisli bir kumar oynamaya karar verdiğini vurgularken, Rusya'da parlamentonun üst kanadı Federasyonu Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki toprakları ele geçirme girişimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'in Batılı efendilere kapasitesini göstermeye çalıştığını ekledi.
Karasin, “Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki küstah kitlesel işgal çabası, Kiev'deki mevcut rejimin kana susamış özünü ortaya çıkarmıştır. Zelenskiy'in bu provokasyonla neyi amaçladığı açıktır. Batılı efendilerine kendi kapasitesini göstermesi artık onun için son derece önemli hale gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.
Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle dün acil durum ilan edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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Kursk Bölgesi'nde tansiyon hala yüksek: Rus ordusu ve FSB, sınırdaki Ukraynalı güçleri vuruyor
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