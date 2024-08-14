https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/myanmarda-askeri-yonetimin-pazar-yerine-yaptigi-top-atislarinda-11-sivil-oldu-1086845742.html

Myanmar'da askeri yönetimin pazar yerine yaptığı top atışlarında 11 sivil öldü

Myanmar'da askeri yönetimin pazar yerine yaptığı top atışlarında 11 sivil öldü

Sputnik Türkiye

Myanmar'daki askeri yönetim, açtıkları top atışları Hta Naung Taw köyünde kurulmuş bir pazar alanına düştü, aralarında bir çocuk da bulunan 11 sivilin ölümüne... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T18:04+0300

2024-08-14T18:04+0300

2024-08-14T18:04+0300

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Myanmar medyasının yayınladığı habere göre askeri yönetim, Salı günü Sagaing bölgesinin Monya ilçesine bağlı Hta Naung Taw köyünde bir pazar alanına topçu atışı düzenlendi.11 sivilin öldüğü pazar alanında 1 çocuk olmak üzere 7 kadın, 3 erkek hayatını kaybetti. Kalabalık pazar alanında ayrıca top atışlarından dolayı 21 kişiyi yaralandı.Myanmar askeri yönetimi 353 kasabadan sadece 98'ini kontrol ettiği iddia ediliyorAskeri yönetim, yeni yılla birlikte Şan ve Arakan eyaletlerindeki kasabalarda kontrolü kaybetmeye başlamıştı.Ulusal Birlik Hükümeti’nin (NUG) Savunma Bakanı Vekili U Yee Mon, Myanmar ilçelerini 4 farklı kategoriye ayırarak "75 kasaba rejim karşıtı güçlerin kontrolünde, 105 kasaba rejim karşıtı güçler tarafından kuşatıldı, 75 kasabada silahlı mücadele sürüyor ve sadece 98 kasaba askeri yönetimin kontrolünde” diye konuştu.Ocak ayında askeri yönetim liderliğinde bulunan General Min Aung Hlaing, ülkedeki 198 kasabayı kontrolü altına aldıklarını açıklamıştı.Myanmarda, 2021'de askeri darbe olmuştuMyanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Ordu, 1 yıl sürecek bir olağanüstü hal ilan etmiş, ülkenin fiili liderlerini ve bir çok iktidar parti yöneticilerini gözaltına almıştı.

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