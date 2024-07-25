https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/asean-ulkelerinin-disisleri-bakanlari-myanmardaki-durumu-gorustu-1086217916.html

ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüştü

ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanları, Myanmar'daki durumu görüşerek, ASEAN ile Myanmar arasında varılan ve bu ülkede... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T19:51+0300

2024-07-25T19:51+0300

2024-07-25T19:51+0300

dünya

asean

asean zirvesi

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

laos

endonezya

myanmar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086217484_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9e4696a91cab611138330b41f181aba2.jpg

Laos'un başkenti Vientiane'deki ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Myanmar'daki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.Toplantı hakkında sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, kendisi ve mevkidaşlarının görüşmeleri sırasında bölgesel ve jeopolitik gelişmelerin ele alındığını belirtti.Balakrishnan, görüşmelerde, Myanmar'daki kötüleşen durumun değerlendirildiğini, bakanların Beş Maddelik Mutabakat'ın sürdürülmesinin önemini vurguladığını kaydetti.Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise insani yardımların genişletilmesi de dahil olmak üzere Beş Maddelik Mutabakat konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini bildirdi. Marsudi, Myanmar'da diyaloğun artmasının önemine dikkati çekti.Myanmar'daki askeri darbeMyanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.Beş Maddelik MutabakatASEAN üyesi ülkeleri ve Myanmar askeri yönetim lideri Min Aung Hlaing, 24 Nisan 2021'de Beş Maddelik Mutabakat'ta anlaşmaya varmıştı.Mutabakattaki maddeler, Myanmar'daki şiddetin derhal sona erdirilmesi, tüm taraflar arasında diyalog kurulması, ASEAN tarafından insani yardım yapılması, özel bir elçi atanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmek üzere Myanmar'ı ziyaret etmesi olarak belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/lavrov-rusya-ve-cin-guneydogu-asyanin-egemenligini-birlikte-korumali-1086206859.html

laos

endonezya

myanmar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asean, asean zirvesi, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), laos, endonezya, myanmar