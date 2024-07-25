ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
07:11
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin turizm dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum: Hedef kansersiz uzun yaşam
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Tosso Engineering: Robotik teknolojisinin toplumsal ve iş dünyasındaki etkilerine bir örnek
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
16:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeraltı tünelleri keşfedilmişti: Ayasofya’nın dünü ve bugünü
16:30
11 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
17:18
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
17:30
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
18:14
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
18:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
20:19
4 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
20:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de sağlık turizmi türleri
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
WSJ: Kamala Harris seçilirse bu üç ismin sonu olur
16:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Türkiye’de yakalandı
17:13
3 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları Skandalla Başladı
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
17:35
2 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
18:31
3 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden Dilan Polat kararı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
20:02
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
20:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
21:04
1 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
21:34
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/asean-ulkelerinin-disisleri-bakanlari-myanmardaki-durumu-gorustu-1086217916.html
ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüştü
ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanları, Myanmar'daki durumu görüşerek, ASEAN ile Myanmar arasında varılan ve bu ülkede... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T19:51+0300
2024-07-25T19:51+0300
dünya
asean
asean zirvesi
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
laos
endonezya
myanmar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086217484_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9e4696a91cab611138330b41f181aba2.jpg
Laos'un başkenti Vientiane'deki ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Myanmar'daki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.Toplantı hakkında sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, kendisi ve mevkidaşlarının görüşmeleri sırasında bölgesel ve jeopolitik gelişmelerin ele alındığını belirtti.Balakrishnan, görüşmelerde, Myanmar'daki kötüleşen durumun değerlendirildiğini, bakanların Beş Maddelik Mutabakat'ın sürdürülmesinin önemini vurguladığını kaydetti.Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise insani yardımların genişletilmesi de dahil olmak üzere Beş Maddelik Mutabakat konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini bildirdi. Marsudi, Myanmar'da diyaloğun artmasının önemine dikkati çekti.Myanmar'daki askeri darbeMyanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.Beş Maddelik MutabakatASEAN üyesi ülkeleri ve Myanmar askeri yönetim lideri Min Aung Hlaing, 24 Nisan 2021'de Beş Maddelik Mutabakat'ta anlaşmaya varmıştı.Mutabakattaki maddeler, Myanmar'daki şiddetin derhal sona erdirilmesi, tüm taraflar arasında diyalog kurulması, ASEAN tarafından insani yardım yapılması, özel bir elçi atanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmek üzere Myanmar'ı ziyaret etmesi olarak belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/lavrov-rusya-ve-cin-guneydogu-asyanin-egemenligini-birlikte-korumali-1086206859.html
laos
endonezya
myanmar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086217484_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b740323f11c7d3db80d7515fdf6c6d5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asean, asean zirvesi, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), laos, endonezya, myanmar
asean, asean zirvesi, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), laos, endonezya, myanmar

ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüştü

19:51 25.07.2024
© AFP 2023 / TANG CHHIN SOTHYGüneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© AFP 2023 / TANG CHHIN SOTHY
Abone ol
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanları, Myanmar'daki durumu görüşerek, ASEAN ile Myanmar arasında varılan ve bu ülkede şiddetin bitirilmesi, siyasi diyalog ile insani yardımları öngören Beş Maddelik Mutabakat'ın uygulanmasının devam etmesi gerektiğini bildirdi.
Laos'un başkenti Vientiane'deki ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Myanmar'daki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
Toplantı hakkında sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, kendisi ve mevkidaşlarının görüşmeleri sırasında bölgesel ve jeopolitik gelişmelerin ele alındığını belirtti.
Balakrishnan, görüşmelerde, Myanmar'daki kötüleşen durumun değerlendirildiğini, bakanların Beş Maddelik Mutabakat'ın sürdürülmesinin önemini vurguladığını kaydetti.
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise insani yardımların genişletilmesi de dahil olmak üzere Beş Maddelik Mutabakat konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini bildirdi. Marsudi, Myanmar'da diyaloğun artmasının önemine dikkati çekti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.

Beş Maddelik Mutabakat

ASEAN üyesi ülkeleri ve Myanmar askeri yönetim lideri Min Aung Hlaing, 24 Nisan 2021'de Beş Maddelik Mutabakat'ta anlaşmaya varmıştı.
Mutabakattaki maddeler, Myanmar'daki şiddetin derhal sona erdirilmesi, tüm taraflar arasında diyalog kurulması, ASEAN tarafından insani yardım yapılması, özel bir elçi atanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmek üzere Myanmar'ı ziyaret etmesi olarak belirlenmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
DÜNYA
Lavrov: Rusya ve Çin, Güneydoğu Asya'nın egemenliğini birlikte korumalı
16:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала