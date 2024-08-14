https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/msbden-14-agustos-ikinci-baris-harekati-mesaji-1086828528.html
MSB’den 14 Ağustos İkinci Barış Harekatı mesajı
MSB’den 14 Ağustos İkinci Barış Harekatı mesajı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, 14 Ağustos 1974’te başlatılan 2’nci Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin mesaj yayımladı. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T12:30+0300
2024-08-14T12:30+0300
2024-08-14T12:45+0300
kıbrıs
kuzey kıbrıs
kıbrıs barış harekatı
mehmetçik
milli savunma bakanlığı (msb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086828864_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d32a63239f92469f261140a11c4f10b5.jpg
MSB, Kıbrıs Barış Harekatı kapsamında 14 Ağustos’ta başlatılan ikinci harekatla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/disisleri-bakanligindan-baris-harekati-aciklamasi-turkiye-kibrisa-baris-getirmistir--1086064449.html
kıbrıs
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086828864_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bf1380443439cd2fc4ee472bfd9c60e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs barış harekatı, mehmetçik, milli savunma bakanlığı (msb)
kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs barış harekatı, mehmetçik, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB’den 14 Ağustos İkinci Barış Harekatı mesajı
12:30 14.08.2024 (güncellendi: 12:45 14.08.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, 14 Ağustos 1974’te başlatılan 2’nci Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin mesaj yayımladı.
MSB, Kıbrıs Barış Harekatı kapsamında 14 Ağustos’ta başlatılan ikinci harekatla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"14 Ağustos 1974’te 4 numaralı Zafer Harekât Planı yürürlüğe konularak 2’nci Barış Harekâtı’na başlandı. Harekâtın 50’nci yılında vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor; hayattaki gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."