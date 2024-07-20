https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/disisleri-bakanligindan-baris-harekati-aciklamasi-turkiye-kibrisa-baris-getirmistir--1086064449.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Harekatı açıklaması: Türkiye, Kıbrıs'a barış getirmiştir

Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Harekatı açıklaması: Türkiye, Kıbrıs'a barış getirmiştir

Sputnik Türkiye

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne yönelik açıklama yaptı. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada’nın tamamına barış getirdiğini, Ada’daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerektiğini bildirdi.Bakanlıktan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünün müstesna bir coşkuyla kutlanmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:Açıklamada, geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada’daki varlığını koruyabilmiş Kıbrıs Türk halkının, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu ancak Kıbrıs Türklerinin barışa bağlılığının ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşunun değişmediği, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyeceği vurgulandı.'İki halk ve iki devlet' vurgusuAda’da hakça ve kalıcı çözümün ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün ve Ada’da iki halk ve iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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