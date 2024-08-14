https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/milli-savunma-bakani-guler-pydlileri-egittiklerini-duyuyoruz-bu-kabul-edilemez-1086855668.html

Milli Savunma Bakanı Güler: PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz, bu kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Güler: PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz, bu kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Güler katıldığı bir televizyon programında YPG'ye hava savunma sistemleri vermesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, bu sistemlerin PYD’ye... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T23:11+0300

2024-08-14T23:11+0300

2024-08-14T23:11+0300

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Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarına ilişkin soru üzerine Güler, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İstiklal Harbi'nden bu yana en yoğun, kapsamlı ve etkili faaliyetleri icra ettiğini dile getirdi. Güler, "PKK terör örgütü ülkemizin başına bela edilmiş bir örgüttür. İnanıyoruz ki en kısa zamanda ne kadar destek verirlerse versinler, kim arkasında durursa dursun, hepsiyle beraber bunları tarihin sayfalarına gömeceğiz" ifadelerini kullandı.'Terör örgütünü tamamen çaresiz bir vaziyete dönüştürdük'TSK'de daha önce 3 olan komanda tugayı sayısını 20'nin üzerine yükselttiklerini belirten Güler, şöyle konuştu:'Gelsinler, Türk adaletine teslim olsunlar'Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarına yönelik 'kilit kapanacak' yönündeki açıklamaları sorulan Güler, şunları söyledi:'Iraklı dostlarımız toplantı için Ankara'ya geliyorlar'Irak makamlarıyla PKK'ya karşı ortak harekat merkezi kurulması konusunda gelinen aşamanın sorulması üzerine Güler, her şeyin planlandığı gibi olumlu geliştiğini söyledi.Irak hükümetinin, PKK'nın kurduğu 3 partiyi ülkede yasakladığını ve mal varlıklarına el koyduğunu kaydeden Güler, "Perşembe günü Iraklı dostlarımız toplantı için Ankara'ya geliyorlar. Dışişleri Bakanımız, ben, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, 1 günlük bir toplantı yapacağız ve ilişkilerin geliştirilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (KYB) terör örgütüyle arasına mesafe koyduğuna dair emareler görüp görmediği sorulan Bakan Güler, "KYB maalesef terör örgütüyle ilişkilerini bizdeki bilgilere göre geliştirmeye devam ediyor. Irak hükümeti de bundan rahatsız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve ben defalarca bu konuyu konuşmuş olmamıza rağmen KYB'deki ilgili şahıs bu konuda faaliyetlerine devam ediyor" dedi.Türkiye'nin, Süleymaniye'den kalkan uçakların geçişini yasakladığını aktaran Güler, "Irak hükümetiyle Türkiye bu kadar yakın ilişkideyken, terör örgütünden ülkeyi kurtarmaya çalışırken, başka bir grubun terör örgütüyle daha fazla yakınlaşması kabul edilemez. Bizim kadar Irak da çekiyor bu insanlardan. Temennimiz, oradaki ilgili şahsın bir an önce terör örgütüyle bağlantısını kesip, Türkiye ve kendi ülkesiyle dost olması yapılabilecek en iyi hareket tarzı diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.Suriye'ye ilişkin değerlendirmeSoru üzerine Güler, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Kalkanı operasyonlarıyla güney sınırındaki hem Türk vatandaşlarını hem de Suriye'deki insanları huzur içerisine yaşayabilecek hale getirdiklerini anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrede bir huzur ortamı oluşturmak için büyük gayret sarf ettiğini bildiren Yaşar Güler, "Suriye rejimiyle 'barış görüşmelerine başlayabiliriz' diyor. Bunlara başlayabilmemiz için şartlarımız var. Suriye rejimi, 'çekilme tarihini bize bildirirseniz görüşürüz' diyor. Yani böyle bir şeyi, 'ben huzura barışa dönem istemiyorum' diye algılıyoruz. Kapsayıcı bir anayasayı kabul et. Serbest seçimlerini yap, sonuçta kim iktidar olursa, 'biz onunla çalışmaya hazırız' diyoruz" ifadesini kullandı.'PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz, bu kabul edilemez'ABD'nin terör örgütü YPG'ye hava savunma sistemleri vermesine ilişkin soruya karşılık Güler, "Başından beri PYD diye bir şey yok, bu tamamen PKK'nın kendisi. Bunu anlamamak mümkün değil. Diyorlar ki dostlarımız bize, 'DEAŞ'la mücadele için kuvvete ihtiyacımız var. Bunu açık açık ABD'li dostlarımıza ifade ettim. 'Sen gerçekten DEAŞ'la mücadele etmek istiyor musun?', 'İstiyorum'. O zaman ne kadar kuvvet ihtiyacın varsa biz sana vereceğiz. Ses yok bu sefer. Biz hem bir NATO müttefikiyiz hem de aklımızla alay etmek gibi bir şey geliyor bize" ifadelerini kullandı.Güler, "Oradaki hava savunma PYD'ye getirilen bir hava savunma değil. ABD'liler Suriye'nin kuzeyinde İranlı milisler dahil oradalar. Bunlar füzelerinden, roketlerinden kendi üs bölgelerini korumak için getirdikleri sistemler. Orada bazı PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz. Bu kabul edilemez. 'Sen yarın öbür giderken oradaki sistemleri bunlara teslim edip gideceksin' diye düşünüyoruz" dedi.'Eurofighter'da sona doğru yaklaşıyoruz'F-16 tedarik sürecine ilişkin soruya karşılık Güler, "F-16'larla ilgili ABD'li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti. Anlayış gösteriyorlar ama daha sonuna varıp bir imza atmadık. 40 tane F-16 Viper Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla gelecek mühimmatları istiyoruz. ABD'li dostlarımız şu anda olumlu şekilde bunlar inceliyor, zamanında cevapları veriyorlar. Olumlu devam ediyor" yanıtını verdi.Eurofighter uçaklarının temini sorulan Güler, "Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz" dedi. Eurofighter ortağı ülkelerden üçünün Türkiye'ye destek verdiğini dile getiren Güler, "Almanya'da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz, inşallah kısa zamanda sonuçlanabilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.'Herhalde hastanelerde işleri bitti şimdi pilotluğa başlayacak'Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in Türkiye'ye yönelik açıklamaları sorulan Güler, "Bir Sağlık Bakanı'nın böyle bir demeç vermesinin ne anlama geldiğini ben düşünemiyorum. Herhalde hastanelerde işleri bitti şimdi pilotluğa başlayacak arkadaş" ifadesini kullandı.Güler, Yunanistan'la güven artırıcı faaliyetlerin devam ettiğini ve bunu desteklediklerini söyledi.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İran-İsrail gerilimi sorulan Yaşar Güler, "Gazze'de yaşananlar artık insanlık boyutunu çoktan aştı. Kabul edilemez bir noktaya geldi ve daha da duracak gibi gözükmüyor. Soykırıma dönüşmüş durumda. Kadınlar ve çocuklar bir numaralı hedef olmuş. Biz TSK olarak 150 sene geçse aklımızın köşesinde bile böyle bir şey geçiremeyiz. Bununla insanlık çok büyük kayba uğradı. 40 bine yakın ölü, 90 bin yaralı var" dedi.Lübnan'da yaşayan Türklerin tahliyesi noktasında çalışmaları olup olmadığı sorulan Güler, "Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın hiçbir noktasında kendi vatandaşını bırakmamıştır. Lübnan'da sadece Türk vatandaşları değil, dostlarımızın da vatandaşları var, hepsi bize müracaat ettiler. Hepsini tahliye etmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Her zaman hazırız" diye yanıtladı.'Her şeyi kendi savunma sanayi tesislerimizde üretebiliyoruz'Çelik Kubbe projesinin Türk savunma sanayisi açısından yaratacağı fark sorulan Güler, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eski-pentagon-danismani-abd-suriyede-turkiyeye-saldirmasi-icin-pkk-ve-diger-orgutleri-hazirliyor-1086807189.html

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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, yaşar güler, irak, suriye, yunanistan, abd, f-16, eurofighter, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd