Meteoroloji 'çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: İstanbul dahil pek çok şehir için fırtına alarmı
08:11 14.08.2024 (güncellendi: 08:42 14.08.2024)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 14 Ağustos hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. MGM ayrıca Marmara Bölgesi ve Karadeniz kıyıları için şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Bölgesel yağış ve rüzgar uyarıları
Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Bunun yanında, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayanlar, şiddetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı.
14 Ağustos hava durumu: Türkiye geneli tahminler
Ülke genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor; batı ve kıyı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji'den uyarılar
MGM, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kişilerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
Güncel hava durumu ve uyarılar için Meteoroloji'nin resmi web sitesi ve diğer resmi kaynaklar düzenli olarak takip edilmelidir.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 3,8°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 18°C, 34°C
Az bulutlu
Az bulutlu
DÜZCE 19°C, 34°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 30°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
Az bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.