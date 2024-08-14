Meteoroloji 'çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: İstanbul dahil pek çok şehir için fırtına alarmı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bodrum'da uğradığı saldırı sonucu kalp krizi geçiren Dr. Tezvar: Kum torbası olma niyetinde değiliz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Paris 2024'e skandallar damga vurdu.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İmamoğlu'nun B planı ne?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Borçsuzluk belgesi uygulamasına düzenleme
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
18:13
3 dk
SESLİ HABER
Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
18:21
5 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
18:32
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
18:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Samsun’da hasat başladı, motor tamircilerinin mesaisi yoğunlaştı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Sanal oyunlar tehlike saçıyor
19:39
3 dk
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal destek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
20:03
2 dk
SESLİ HABER
En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Diyarbakır fıstığı üreticisi, geçen seneye kıyasla verimden memnun
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Serinlemek için girdi, 6 kiloluk levrekle çıktı
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Sokak röportajında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ tutuklaması
20:36
2 dk
SESLİ HABER
O köyde her evde geri dönüşüm kutusu bulunuyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Kaçak sünnet edilen çocuk kangren oldu, cinsel organı kesildi
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor
22:43
3 dk
SESLİ HABER
Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım?
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Ameliyat olan doğuştan kataraktlı kızın dünyası aydınlandı
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak fırsat mı masraf mı?
23:13
10 dk
SESLİ HABER
Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
23:29
1 dk
SESLİ HABER
Altılı masa: Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
23:37
9 dk
SESLİ HABER
Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
23:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/meteoroloji-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-uyardi-istanbul-dahil-pek-cok-sehir-icin-firtina-alarmi-1086817293.html
Meteoroloji 'çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: İstanbul dahil pek çok şehir için fırtına alarmı
Meteoroloji 'çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: İstanbul dahil pek çok şehir için fırtına alarmı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 14 Ağustos hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T08:11+0300
2024-08-14T08:42+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
istanbul
izmir
ankara
bursa
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/12/1075552391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9a95a30c4ecfcfa9dc4bbee1ad6721d9.jpg
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hafta boyunca ülkenin batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı kişilerin tedbirli olmaları önem arz ediyor.Bölgesel yağış ve rüzgar uyarılarıMeteoroloji, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Bunun yanında, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayanlar, şiddetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı.14 Ağustos hava durumu: Türkiye geneli tahminlerÜlke genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor; batı ve kıyı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.Meteoroloji'den uyarılarMGM, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kişilerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.Güncel hava durumu ve uyarılar için Meteoroloji'nin resmi web sitesi ve diğer resmi kaynaklar düzenli olarak takip edilmelidir.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLERDE HAVABatı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/2024-2025-kyk-yurt-basvurulari-ne-zaman-kyk-bursu-ne-kadar-2024-2025-kyk-burs-basvurusu-ne-zaman-1086815854.html
istanbul
izmir
ankara
bursa
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/12/1075552391_204:0:852:486_1920x0_80_0_0_f76f28a074dfd754cb146b1c1e64c958.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
14 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu

Meteoroloji 'çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: İstanbul dahil pek çok şehir için fırtına alarmı

08:11 14.08.2024 (güncellendi: 08:42 14.08.2024)
© AAFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 14 Ağustos hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. MGM ayrıca Marmara Bölgesi ve Karadeniz kıyıları için şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hafta boyunca ülkenin batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı kişilerin tedbirli olmaları önem arz ediyor.

Bölgesel yağış ve rüzgar uyarıları

Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Bunun yanında, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayanlar, şiddetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı.

14 Ağustos hava durumu: Türkiye geneli tahminler

Ülke genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor; batı ve kıyı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji'den uyarılar

MGM, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kişilerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
Güncel hava durumu ve uyarılar için Meteoroloji'nin resmi web sitesi ve diğer resmi kaynaklar düzenli olarak takip edilmelidir.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 3,8°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 18°C, 34°C
Az bulutlu
DÜZCE 19°C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 30°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
TÜRKİYE
Üniversiteye gidecekler dikkat: 2024-2025 KYK yurt başvuruları ve burs kayıtları ne zaman yapılır?
07:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала