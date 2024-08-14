https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/meteoroloji-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-uyardi-istanbul-dahil-pek-cok-sehir-icin-firtina-alarmi-1086817293.html

Meteoroloji 'çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: İstanbul dahil pek çok şehir için fırtına alarmı

Meteoroloji 'çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: İstanbul dahil pek çok şehir için fırtına alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 14 Ağustos hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T08:11+0300

2024-08-14T08:11+0300

2024-08-14T08:42+0300

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Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hafta boyunca ülkenin batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı kişilerin tedbirli olmaları önem arz ediyor.Bölgesel yağış ve rüzgar uyarılarıMeteoroloji, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Bunun yanında, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayanlar, şiddetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı.14 Ağustos hava durumu: Türkiye geneli tahminlerÜlke genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor; batı ve kıyı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.Meteoroloji'den uyarılarMGM, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kişilerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.Güncel hava durumu ve uyarılar için Meteoroloji'nin resmi web sitesi ve diğer resmi kaynaklar düzenli olarak takip edilmelidir.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLERDE HAVABatı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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