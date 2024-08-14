https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/mansur-yavas-cumhurbaskani-adayi-mi-1086843843.html

Yeşil ışık yakmıştı: Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylık ihtimali CHP'nin gündemine girdi

Yeşil ışık yakmıştı: Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylık ihtimali CHP'nin gündemine girdi

Sputnik Türkiye

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2028'deki cumhurbaşkanlığı seçimine yeşil ışık yakan açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T16:52+0300

2024-08-14T16:52+0300

2024-08-14T17:28+0300

türkiye

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı için açıklamada bulundu. Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ile beraber adı en sık konuşulan isimlerden biri olarak adaylığa olumlu yaklaştı.Habertürk'ün haberine göre, Mansur Yavaş, 2028 yılında yapılması planlanan seçimler için konuşmanın erken olduğunu vurgulayarak, "Henüz Türkiye’de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken. Şu an birinci önceliğim Ankara halkına hizmet. Bunun dışında bir gündemim yok" dedi.'Elbette aday oluruz'Açıklamalar için daha erken olduğunu vurgulayan Yavaş, "Günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz" diyerek adaylığa olumlu yaklaştı.'Bir çok arkadaşımız adaylığı düşünebilir yeri ve zamanı geldiğinde'CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de gazetecinin sorusu üzerine Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağı sorusunu, "Bir çok arkadaşımız adaylığı düşünebilir yeri ve zamanı geldiğinde ama bugün gündemimizde kazanmak var" diyerek yanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/2-milletvekili-ve-13-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-rozetlerini-erdogan-takti-1086840825.html

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