https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/manisa-ve-edirnede-yangin-kontrol-altina-alindi-1086851077.html
Manisa ve Edirne'de yangın kontrol altına alındı
Manisa ve Edirne'de yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Manisa'da üzüm işleme tesisinin malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T20:11+0300
2024-08-14T20:11+0300
2024-08-14T20:11+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
fabrika
manisa
edirne
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Yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisi ile ülkenin pek çok noktasında yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Manisa ve Edirne'de çıkan yangınlarda bir fabrika ve 200 hektar alan kül oldu.200 hektar kül olduEdirne'de çıkan yangına 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü. Ancak 200 hektarlık alan yanmaktan kurtulamadı.Manisa'da üzüm işleme tesisi yandıManisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde çıkan yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/izmir-karsiyakada-orman-yangini-1086814019.html
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orman yangını, manisa yangın, fabrika yangını, edirne yangın, yangın yönetmeliği, yangın merdiveni, yangın dolabı, son dakika yangın haberleri,
Manisa ve Edirne'de yangın kontrol altına alındı
Manisa'da üzüm işleme tesisinin malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Edirne'nin İpsala ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangınlar itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.
Yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisi ile ülkenin pek çok noktasında yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Manisa ve Edirne'de çıkan yangınlarda bir fabrika ve 200 hektar alan kül oldu.
Edirne'de çıkan yangına 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü. Ancak 200 hektarlık alan yanmaktan kurtulamadı.
Manisa'da üzüm işleme tesisi yandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde çıkan yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.