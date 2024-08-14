https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/manisa-ve-edirnede-yangin-kontrol-altina-alindi-1086851077.html

Manisa ve Edirne'de yangın kontrol altına alındı

Manisa ve Edirne'de yangın kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Manisa'da üzüm işleme tesisinin malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T20:11+0300

2024-08-14T20:11+0300

2024-08-14T20:11+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

fabrika

manisa

edirne

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086078929_72:0:1290:685_1920x0_80_0_0_3883779fea9cf1513291a7b4e0ffaefb.jpg

Yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisi ile ülkenin pek çok noktasında yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Manisa ve Edirne'de çıkan yangınlarda bir fabrika ve 200 hektar alan kül oldu.200 hektar kül olduEdirne'de çıkan yangına 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü. Ancak 200 hektarlık alan yanmaktan kurtulamadı.Manisa'da üzüm işleme tesisi yandıManisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde çıkan yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/izmir-karsiyakada-orman-yangini-1086814019.html

türkiye

manisa

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman yangını, manisa yangın, fabrika yangını, edirne yangın, yangın yönetmeliği, yangın merdiveni, yangın dolabı, son dakika yangın haberleri,