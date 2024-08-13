https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eskisehirde-5-kisiyi-bicaklayan-saldirganin-arkadasi-konustu-kedilere-tekme-atiyorum-diyordu-1086809334.html

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan saldırganın arkadaşı konuştu: 'Kedilere tekme atıyorum diyordu'

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan saldırganın arkadaşı konuştu: 'Kedilere tekme atıyorum diyordu'

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de yüzünü maskeyle gizleyip 5 kişiyi bıçaklayan Arda K'nın mesajlaşma uygulamasındaki arkadaşı yaptığı açıklamada, "Bize 'Sokaktaki kedilere tekme... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T22:07+0300

2024-08-13T22:07+0300

2024-08-13T22:07+0300

türkiye

eskişehir

saldırgan

arkadaş

tutuklama

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Arda K'nın uygulamadaki arkadaşlarına sokaktaki kedilere tekme attığını, insan öldürme videoları izlediğini ve bunları yapmanın hoşuna gittiğini söylediğini belirten Bulut, "Olayı gördüğümde çok şaşırdım. Elim ayağım titredi. Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum" dedi.Bize daha önceden ‘Gidip parti binasına molotof atacağım' diyorduKonu ile ilgili konuşan Ayaz Bulut, "Eskişehir'de saldırı yapan kişi benim arkadaşımdı. Bir mesajlaşma uygulamasından arkadaşımdı. Bize daha önceden ‘Ben gidip parti binasına molotof atacağım. Sokaktaki kedilere tekme atıyorum. Adam öldürme videoları izliyorum. Eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu. Böyle garip bir çocuktu. Bunun sebebi aile sevgisi görmemesi olabilir. Çünkü bize de anlatıyordu. ‘Babam beni dövüyor' diyordu. Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum. Hatta dalga geçtiğini sanıyordum. Başka bir arkadaşım bana haberi gösterdi. Olayı gördüğümde çok şaşırdım. Elim ayağım titredi. Psikolojisi bozuk olduğu için bunları yaptığını düşünüyorum. Oyun oynarken bana ‘Ben bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım' gibi şeyler söylüyordu. Ben onun tedavi görmesini ve cezası ne ise çekmesini düşünüyorum. Aile sevgisi gerçekten çok önemli. Çocuğunuzu ilgisiz bırakmayın. Arkadaş çevresine çok dikkat etsin. Sosyal medya kullanımına çok dikkat etsinler” dedi.Olay, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelmiş, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırmıştı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K. isimli şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından polis ekiplerince alınan geniş güvenlik tedbirleri altında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eskisehirdeki-bicakli-saldirganin-avukati-nazi-sempatizani-oldugu-icin-yapti-1086800985.html

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eskişehir, saldırgan, arkadaş, tutuklama