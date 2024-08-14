https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/istanbullular-dikkat-metrobus-yolunda-45-gunluk-calisma-1086821918.html

İstanbullular dikkat: Metrobüs yolunda 45 günlük çalışma

İstanbullular dikkat: Metrobüs yolunda 45 günlük çalışma

Sputnik Türkiye

Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla ara verilen metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T10:35+0300

2024-08-14T10:35+0300

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türkiye

istanbul

metrobüs

çalışma

d-100 karayolu

kapalı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.D-100 karayolu 2 şeride düşecekÇalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.

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istanbul, metrobüs, çalışma, d-100 karayolu, kapalı