https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/istanbullular-dikkat-metrobus-yolunda-45-gunluk-calisma-1086821918.html
İstanbullular dikkat: Metrobüs yolunda 45 günlük çalışma
İstanbullular dikkat: Metrobüs yolunda 45 günlük çalışma
Sputnik Türkiye
Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla ara verilen metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T10:35+0300
2024-08-14T10:35+0300
2024-08-14T10:35+0300
türkiye
istanbul
metrobüs
çalışma
d-100 karayolu
kapalı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.D-100 karayolu 2 şeride düşecekÇalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bolu-dagi-tunelinde-calisma-basladi-istanbul-yonu-trafige-kapatildi-kac-gun-surecek-1086362164.html
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istanbul, metrobüs, çalışma, d-100 karayolu, kapalı
istanbul, metrobüs, çalışma, d-100 karayolu, kapalı
İstanbullular dikkat: Metrobüs yolunda 45 günlük çalışma
Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla ara verilen metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.
D-100 karayolu 2 şeride düşecek
Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.
Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.
Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.