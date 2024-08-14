https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/iletisim-baskanligindan-erdogan-ve-abbas-gorusmesine-iliskin-aciklama-destegimiz-surecek-1086854659.html
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Abbas görüşmesine ilişkin açıklama: 'Desteğimiz sürecek'
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Abbas görüşmesine ilişkin açıklama: 'Desteğimiz sürecek'
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşmesinin detayları açıklandı. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T22:10+0300
2024-08-14T22:10+0300
2024-08-14T22:10+0300
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recep tayyip erdoğan
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mahmud abbas
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israil-filistin sorunu
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı" cümlesine yer verildi.Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail’in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:Buna ek olarak açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/filistin-devlet-baskani-abbas-ankaraya-geldi-1086849535.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, filistin, mahmud abbas, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
türkiye, recep tayyip erdoğan, filistin, mahmud abbas, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Abbas görüşmesine ilişkin açıklama: 'Desteğimiz sürecek'
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşmesinin detayları açıklandı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı" cümlesine yer verildi.
Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail’in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail’e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Buna ek olarak açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.