https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-pkknin-sozde-komutani-etkisiz-hale-getirildi-1086848957.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 şehir verilen ve 16 eylemin talimatını verdiğini ifade ettiği 'sözde Serhat Eyalet... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T18:56+0300

2024-08-14T18:56+0300

2024-08-14T20:04+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

halis yerlikaya

operasyon

terörist

terör

pkk

ypg/pkk

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pkk/ypg

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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında, "29 Şehit verdiğimiz 16 eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi" cümlesini kaydetti.Açıklamasında Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:Yerlikaya açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçakları, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak'ın silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'Yerlikaya açıklamasında ayrıca, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" cümlesini kaydederek açıklamasını, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" cümlesiyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/icisleri-bakani-yerlikaya-kucaklasmamizin-onunde-engel-olan-teroristleri-kaziyip-atmakta-kararliyiz-1086708739.html

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