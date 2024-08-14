İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;
Kararlıyız! Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz.
Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-7” operasyonunda; Kırmızı kategoride olan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde KIRMIZI kategoride yer alan Bervar (K) adlı Seyran Çomak adlı teröristin; 28 güvenlik görevlisi ile 1 vatandaşın şehit edildiği, 72 güvenlik görevlisi 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 16 eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığı belirlendi.
2018 yılında sağ ele geçirilen BTÖ mensubunun ifadesi ile etkisiz hale getirildiği değerlendirilen Bervar kod adlı Seyran Çomak’a yapılan DNA testi sonucu “GÜRZ-7” operasyonunda ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edildi.