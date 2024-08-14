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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 şehir verilen ve 16 eylemin talimatını verdiğini ifade ettiği 'sözde Serhat Eyalet... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-14T20:04+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
halis yerlikaya
operasyon
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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında, "29 Şehit verdiğimiz 16 eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi" cümlesini kaydetti.Açıklamasında Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:Yerlikaya açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçakları, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak'ın silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'Yerlikaya açıklamasında ayrıca, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" cümlesini kaydederek açıklamasını, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/icisleri-bakani-yerlikaya-kucaklasmamizin-onunde-engel-olan-teroristleri-kaziyip-atmakta-kararliyiz-1086708739.html
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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi

18:56 14.08.2024 (güncellendi: 20:04 14.08.2024)
© AA / Cemal Yurttaşİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 şehir verilen ve 16 eylemin talimatını verdiğini ifade ettiği 'sözde Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu' bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında, "29 Şehit verdiğimiz 16 eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi" cümlesini kaydetti.
Açıklamasında Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;

Kararlıyız! Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz.

Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-7” operasyonunda; Kırmızı kategoride olan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde KIRMIZI kategoride yer alan Bervar (K) adlı Seyran Çomak adlı teröristin; 28 güvenlik görevlisi ile 1 vatandaşın şehit edildiği, 72 güvenlik görevlisi 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 16 eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığı belirlendi.

2018 yılında sağ ele geçirilen BTÖ mensubunun ifadesi ile etkisiz hale getirildiği değerlendirilen Bervar kod adlı Seyran Çomak’a yapılan DNA testi sonucu “GÜRZ-7” operasyonunda ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Yerlikaya açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçakları, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak'ın silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'

Yerlikaya açıklamasında ayrıca, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" cümlesini kaydederek açıklamasını, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" cümlesiyle tamamladı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı. Festivale katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilere açıklama yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
POLİTİKA
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kucaklaşmamızın önünde engel olan teröristleri kazıyıp atmakta kararlıyız
10 Ağustos, 16:26
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