https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/gizli-kanser-tuzagina-karsi-uzmanlardan-onemli-uyari-tatli-tatli-zehirliyor-sakin-aldanmayin-1086819224.html

Gizli kanser tuzağına karşı uzmanlardan önemli uyarı: 'Tatlı tatlı zehirliyor, sakın aldanmayın'

Gizli kanser tuzağına karşı uzmanlardan önemli uyarı: 'Tatlı tatlı zehirliyor, sakın aldanmayın'

Sputnik Türkiye

Yapılan bir araştırma, haftada iki porsiyon ve üzerinde yapay tatlandırıcılı içecek tüketenlerin, bağırsak kanseri riskinin 2.2 kat arttığını ortaya koydu... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T08:55+0300

2024-08-14T08:55+0300

2024-08-14T09:00+0300

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, yapay tatlandırıcılı içeceklerin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Haftada iki porsiyon ve üzeri yapay tatlandırıcılı içecek tüketen bireylerde, kalın bağırsak ve rektum kanseri görülme riskinin, haftada bir porsiyon veya daha az tüketenlere göre 2.2 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırma, özellikle 13-18 yaş arasındaki gençlerin yapay tatlandırıcılı ürün tüketiminin, bu kanser türlerinin riskini yüzde 32 oranında artırdığını vurguluyor.Endüstriyel beslenme ve fast-food tüketimi kanser riskini artırıyorİstanbul Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji-Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Özer Çakır, endüstriyel beslenme ve yapay katkı maddelerinin, kolorektal kanserlerde artışa neden olduğunu belirtti. Çakır, kolonoskopi ile tarama yaşının son yıllarda 50'den 45'e düşürüldüğünü, bunun başlıca nedeninin fast-food ve yapay katkı maddeleri içeren yiyeceklerin artan tüketimi olduğunu söyledi.Çocukların beslenmesine dikkatDr. Çakır, özellikle 10 yaşından itibaren çocukların beslenmesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, fast-food, asitli içecekler ve ambalajlı meyve suları gibi ürünlerin tüketiminin kanser riskini artırdığını ifade etti. Bu tür gıdaların, özellikle genetik yatkınlığı olan çocuklarda, kanser riskini üç katına kadar çıkarabileceğini belirtti.‘Şekersiz’ i̇baresi yanıltıcı olabilirYapay tatlandırıcılar, özellikle 'şekersiz' ibaresi taşıyan ürünlerde yoğun olarak bulunuyor. Aspartam (E951), asesülfam K (E950), sukraloz (E955) ve siklamat (E952) gibi tatlandırıcılar, düşük kalorili olması amacıyla atıştırmalıklar, içecekler ve gıda takviyelerinde sıkça kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, aspartamı 'muhtemel kanser yapıcı' maddeler arasında sınıflandırdı.Doğal i̇çeceklerle korunma sağlanabilirMilliyet'in haberine göre Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, son 20 yılda genç yaşta kalın bağırsak ve rektum kanseri vakalarının artış gösterdiğini belirterek, ailelerin çocuklarını süt, doğal meyve suyu, maden suyu ve ayran gibi doğal içeceklere yönlendirmesi gerektiğini söyledi. Bu tür içeceklerin tüketilmesi, ileride gelişebilecek bağırsak kanseri riskine karşı koruyucu olabilir.Bu bulgular, yapay tatlandırıcılı içeceklerin sağlığa olan olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor ve doğal beslenmenin önemini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/meteoroloji-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-uyardi-istanbul-dahil-pek-cok-sehir-icin-firtina-alarmi-1086817293.html

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