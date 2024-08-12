https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/hamas-yetkilisi-netanyahu-ve-ekibi-her-turlu-muzakereyi-sabote-etmeye-calisiyor-1086769563.html

Hamas yetkilisi: Netanyahu ve ekibi her türlü müzakereyi sabote etmeye çalışıyor

Hamas yetkilisi: Netanyahu ve ekibi her türlü müzakereyi sabote etmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Shanaa, Gazze’de ateşkes konusunda yapılan müzakere süreci ile ilgili yorumunda İsrail Başbakanı Netanyahu ve ekibinin her... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T19:34+0300

2024-08-12T19:34+0300

2024-08-12T19:34+0300

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Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Ayman Shanaa, Sputnik’e demecinde Gazze’de ateşkes konusunda yapılan yeni müzakereler ile ilgili değerlendirmede bulundu.Shanaa, “Hareketimiz önümüzdeki perşembe günü müzakerelere katılıp katılmayacağı konusunda henüz karar vermiş değil. Biz hala ABD Başkanı Joe Biden’ın temmuzda mutabakata varılan girişimine bağlı kalmaya devam ediyoruz, özellikle de Mısır ve Katar tarafından da onaylanması nedeniyle onu en uygun girişim olarak görüyoruz, bu anlaşmayı reddeden tek kişi ise Netanyahu’ydu” diye konuştu.Hamas yetkilisi, “İsrail başbakanı ve faşist ekibi her türlü müzakereyi sabote etmeye çalışıyor çünkü Netanyahu rehine takası ve geçici ateşkes istiyor, böylece Gazze’de istediği zaman askeri operasyonlara devam edebilecek. Ancak biz bunu kesinlikle reddediyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

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hamas, hamas, lübnan, israil, israil-filistin, gazze şeridi, barış görüşmeleri, benyamin netanyahu