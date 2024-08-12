https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/hamas-yetkilisi-netanyahu-ve-ekibi-her-turlu-muzakereyi-sabote-etmeye-calisiyor-1086769563.html
Hamas yetkilisi: Netanyahu ve ekibi her türlü müzakereyi sabote etmeye çalışıyor
Hamas yetkilisi: Netanyahu ve ekibi her türlü müzakereyi sabote etmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Shanaa, Gazze’de ateşkes konusunda yapılan müzakere süreci ile ilgili yorumunda İsrail Başbakanı Netanyahu ve ekibinin her... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T19:34+0300
2024-08-12T19:34+0300
2024-08-12T19:34+0300
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Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Ayman Shanaa, Sputnik’e demecinde Gazze’de ateşkes konusunda yapılan yeni müzakereler ile ilgili değerlendirmede bulundu.Shanaa, “Hareketimiz önümüzdeki perşembe günü müzakerelere katılıp katılmayacağı konusunda henüz karar vermiş değil. Biz hala ABD Başkanı Joe Biden’ın temmuzda mutabakata varılan girişimine bağlı kalmaya devam ediyoruz, özellikle de Mısır ve Katar tarafından da onaylanması nedeniyle onu en uygun girişim olarak görüyoruz, bu anlaşmayı reddeden tek kişi ise Netanyahu’ydu” diye konuştu.Hamas yetkilisi, “İsrail başbakanı ve faşist ekibi her türlü müzakereyi sabote etmeye çalışıyor çünkü Netanyahu rehine takası ve geçici ateşkes istiyor, böylece Gazze’de istediği zaman askeri operasyonlara devam edebilecek. Ancak biz bunu kesinlikle reddediyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filistin-baskani-abbas-haniye-suikasti-gazze-muzakerelerini-zorlastiracak-1086533003.html
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hamas, hamas, lübnan, israil, israil-filistin, gazze şeridi, barış görüşmeleri, benyamin netanyahu
Hamas yetkilisi: Netanyahu ve ekibi her türlü müzakereyi sabote etmeye çalışıyor
Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Shanaa, Gazze’de ateşkes konusunda yapılan müzakere süreci ile ilgili yorumunda İsrail Başbakanı Netanyahu ve ekibinin her türlü müzakereyi sabote etmeye çalıştığını vurguladı.
Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Ayman Shanaa, Sputnik’e demecinde Gazze’de ateşkes konusunda yapılan yeni müzakereler ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Shanaa, “Hareketimiz önümüzdeki perşembe günü müzakerelere katılıp katılmayacağı konusunda henüz karar vermiş değil. Biz hala ABD Başkanı Joe Biden’ın temmuzda mutabakata varılan girişimine bağlı kalmaya devam ediyoruz, özellikle de Mısır ve Katar tarafından da onaylanması nedeniyle onu en uygun girişim olarak görüyoruz, bu anlaşmayı reddeden tek kişi ise Netanyahu’ydu” diye konuştu.
Hamas yetkilisi, “İsrail başbakanı ve faşist ekibi her türlü müzakereyi sabote etmeye çalışıyor çünkü Netanyahu rehine takası ve geçici ateşkes istiyor, böylece Gazze’de istediği zaman askeri operasyonlara devam edebilecek. Ancak biz bunu kesinlikle reddediyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
Hareketimiz daha önceki müzakerelerde büyük bir esneklik gösterdi ve İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik devam ettirdiği katliamı, ayrıca en son İsmail Heniyye’nin Tahran’da öldürülmesi gibi liderlerimize yönelik suikast eylemleri göz önüne alındığında, bundan daha fazlasını teklif etmeyecektir.