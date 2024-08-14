https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/freni-bosalan-tir-ters-seride-girip-yandi-1086815090.html
Freni boşalan TIR ters şeride girip yandı
Freni boşalan TIR ters şeride girip yandı
Sputnik Türkiye
Düzce'de tavuk yüklü TIR'ın frenleri boşalınca araç ters şeride girip balatalarından yandı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T02:15+0300
2024-08-14T02:15+0300
2024-08-14T02:26+0300
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Bolu Dağı Kaynaşlı mevkiinde fabrikadan aldığı malzemeler ile İstanbul'a giden A.M. idaresinde ait TIR'ın frenleri boşaldı. Sürücü rampa aşağıya hızla ilerlerken, önünde bulunan 1 kamyona çarpmasının ardından kamyon kanala uçtu. TIR bu kazanın ardından durmayınca önündeki ticari taksiye çarpıp beton bariyerleri aşarak ters şeride girdi. Karşıdan gelen araçlara rağmen ters şeritten hızla ilerleyen TIR, yaklaşık 10 kilometre sonra düzlükte durmasının ardından balatalarında yangın çıktı. Çevredekiler yangın tüpleri ile alevleri söndürürken, olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü A.M., “Bolu Dağı'nda kavşakta baktım sol taraf boş, atladım ters şeride. Diğer araca da vurdum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/izmir-karsiyakada-orman-yangini-1086814019.html
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tir, kaza, bolu
Freni boşalan TIR ters şeride girip yandı
02:15 14.08.2024 (güncellendi: 02:26 14.08.2024)
Düzce'de tavuk yüklü TIR'ın frenleri boşalınca araç ters şeride girip balatalarından yandı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bolu Dağı Kaynaşlı mevkiinde fabrikadan aldığı malzemeler ile İstanbul'a giden A.M. idaresinde ait TIR'ın frenleri boşaldı.
Sürücü rampa aşağıya hızla ilerlerken, önünde bulunan 1 kamyona çarpmasının ardından kamyon kanala uçtu. TIR bu kazanın ardından durmayınca önündeki ticari taksiye çarpıp beton bariyerleri aşarak ters şeride girdi.
Karşıdan gelen araçlara rağmen ters şeritten hızla ilerleyen TIR, yaklaşık 10 kilometre sonra düzlükte durmasının ardından balatalarında yangın çıktı. Çevredekiler yangın tüpleri ile alevleri söndürürken, olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü A.M., “Bolu Dağı'nda kavşakta baktım sol taraf boş, atladım ters şeride. Diğer araca da vurdum” ifadelerini kullandı.