https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/fransada-2-askeri-ucak-carpisti-pilotlardan-biri-ve-ogrencisi-kayip-1086844692.html
Fransa'da 2 askeri uçak çarpıştı: Pilotlardan biri ve öğrencisi kayıp
Fransa'da 2 askeri uçak çarpıştı: Pilotlardan biri ve öğrencisi kayıp
Sputnik Türkiye
Fransa'da iki askeri uçak çarpıştı. Biri öğrenci iki kişinin kayıp olduğu bilgisi verilirken henüz can kaybı bilgisi olmadığı aktarıldı. Kazanın sebebi... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T17:11+0300
2024-08-14T17:11+0300
2024-08-14T17:11+0300
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rafale savaş uçakları
fransız rafale
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Fransa'nın Meurthe-et-Moselle kentinde 2 askeri uçak havada çarpıştı. Çarpışma sonucu düşen uçaklar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Fransız basınında yer alan haberlere göre, Colombey-les-Belles kasabası civarında gün ortasında iki Rafale savaş uçağı havada çarpıştıktan sonra düştü. Düşen uçaklardan birini kullanan pilot kendisini fırlatırken, diğer uçakta yer alan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.İlgili Valiliğin açıklamasında kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi. Askeri yetkililerin kazanın nedenini soruşturduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/calinti-helikopterle-otelin-catisina-dustu-1086755706.html
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fransada çarpışan uçaklar, rafale uçak fransa, rafale çarpışma, fransa rafale, fransa uçak kazası,
fransada çarpışan uçaklar, rafale uçak fransa, rafale çarpışma, fransa rafale, fransa uçak kazası,
Fransa'da 2 askeri uçak çarpıştı: Pilotlardan biri ve öğrencisi kayıp
Fransa'da iki askeri uçak çarpıştı. Biri öğrenci iki kişinin kayıp olduğu bilgisi verilirken henüz can kaybı bilgisi olmadığı aktarıldı. Kazanın sebebi araştırılıyor.
Fransa'nın Meurthe-et-Moselle kentinde 2 askeri uçak havada çarpıştı. Çarpışma sonucu düşen uçaklar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Colombey-les-Belles kasabası civarında gün ortasında iki Rafale savaş uçağı havada çarpıştıktan sonra düştü. Düşen uçaklardan birini kullanan pilot kendisini fırlatırken, diğer uçakta yer alan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İlgili Valiliğin açıklamasında kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi. Askeri yetkililerin kazanın nedenini soruşturduğu açıklandı.