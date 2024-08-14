https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/fransada-2-askeri-ucak-carpisti-pilotlardan-biri-ve-ogrencisi-kayip-1086844692.html

Fransa'da 2 askeri uçak çarpıştı: Pilotlardan biri ve öğrencisi kayıp

Fransa'da 2 askeri uçak çarpıştı: Pilotlardan biri ve öğrencisi kayıp

Sputnik Türkiye

Fransa'da iki askeri uçak çarpıştı. Biri öğrenci iki kişinin kayıp olduğu bilgisi verilirken henüz can kaybı bilgisi olmadığı aktarıldı. Kazanın sebebi... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T17:11+0300

2024-08-14T17:11+0300

2024-08-14T17:11+0300

dünya

fransa

rafale

rafale savaş uçakları

fransız rafale

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Fransa'nın Meurthe-et-Moselle kentinde 2 askeri uçak havada çarpıştı. Çarpışma sonucu düşen uçaklar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Fransız basınında yer alan haberlere göre, Colombey-les-Belles kasabası civarında gün ortasında iki Rafale savaş uçağı havada çarpıştıktan sonra düştü. Düşen uçaklardan birini kullanan pilot kendisini fırlatırken, diğer uçakta yer alan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.İlgili Valiliğin açıklamasında kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi. Askeri yetkililerin kazanın nedenini soruşturduğu açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/calinti-helikopterle-otelin-catisina-dustu-1086755706.html

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