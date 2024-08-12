https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/calinti-helikopterle-otelin-catisina-dustu-1086755706.html
Çalıntı helikopterle otelin çatısına düştü
Çalıntı helikopterle otelin çatısına düştü
Sputnik Türkiye
Avustralya'da izinsiz kullandığı uçağı lüks otelin çatısına düşüren pilot hayatını kaybetti. İki otel misafiri durumları stabil olarak hastaneye kaldırılırken... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T13:52+0300
2024-08-12T13:52+0300
2024-08-12T13:52+0300
dünya
avustralya
helikopter kazası
avustralya taşıma güvenliği bürosu (atsb)
queensland
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Avustralya'da 'yetkisiz' olarak helikopter kullanan ve kimliği açıklanmayan bir pilot, bir otelin çatısına çarptıktan sonra hayatını kaybetti. İzinsiz kullanıldığı öne sürülen helikopter, pazartesi erken saatlerde Kuzey Queensland şehrindeki lüks bir otele çarptı, çarpmanın etkisiyle yangına neden olan ve yüzlerce misafirin tahliye edilmesine yol açan helikopter içindeki tek kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve iki otel misafirinin - 80'li yaşlarda bir erkek ve 70'li yaşlarda bir kadın - durumlarının stabil olduğunu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Görgü tanıkları, "helikopterin çok hızlı olduğunu ve yere çok yakın uçtuğunu" belirtirken "çarpmadan önce otel çevresinde iki kere döndüğünü" belirttiler.Helikopterin sahibi olan Nautilus Aviation şirketi, 'bu sabahın erken saatlerinde helikopterlerinden birinin izinsiz kullanımı' konusunu incelerken Queensland yetkilileri ile çalışacaklarını açıkladı. Adli kaza birimi ve Pazartesi günü kanıt toplamak ve görüşmeler yapmak üzere kaza yerine bir ekip gönderen Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu 'da (ATSB) konuyla ilgili araştırma yapmaya başlayacağını bildirdi.Yetkililer otel çevresini yasak bölge ilan ederek halkı otel çevresine yaklaşmamaları için uyardı.Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, helikopterin herhangi bir fotoğrafı veya videosu olan tanıkların ATSB web sitesi aracılığıyla yetkililerle iletişime geçmelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yolcu-otobusunun-kaza-yapmadan-onceki-son-goruntuleri-muavin-soforun-videosunu-cekmis-1086753482.html
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queensland, avustralya, helikopter kazası
queensland, avustralya, helikopter kazası
Çalıntı helikopterle otelin çatısına düştü
Avustralya'da izinsiz kullandığı uçağı lüks otelin çatısına düşüren pilot hayatını kaybetti. İki otel misafiri durumları stabil olarak hastaneye kaldırılırken diğer otel misafirleri zarar görmeden otelden uzaklaştırıldı
Avustralya'da 'yetkisiz' olarak helikopter kullanan ve kimliği açıklanmayan bir pilot, bir otelin çatısına çarptıktan sonra hayatını kaybetti.
İzinsiz kullanıldığı öne sürülen helikopter, pazartesi erken saatlerde Kuzey Queensland şehrindeki lüks bir otele çarptı, çarpmanın etkisiyle yangına neden olan ve yüzlerce misafirin tahliye edilmesine yol açan helikopter içindeki tek kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve iki otel misafirinin - 80'li yaşlarda bir erkek ve 70'li yaşlarda bir kadın - durumlarının stabil olduğunu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Görgü tanıkları, "helikopterin çok hızlı olduğunu ve yere çok yakın uçtuğunu" belirtirken "çarpmadan önce otel çevresinde iki kere döndüğünü" belirttiler.
Helikopterin sahibi olan Nautilus Aviation şirketi, 'bu sabahın erken saatlerinde helikopterlerinden birinin izinsiz kullanımı' konusunu incelerken Queensland yetkilileri ile çalışacaklarını açıkladı. Adli kaza birimi ve Pazartesi günü kanıt toplamak ve görüşmeler yapmak üzere kaza yerine bir ekip gönderen Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu 'da (ATSB) konuyla ilgili araştırma yapmaya başlayacağını bildirdi.
Yetkililer otel çevresini yasak bölge ilan ederek halkı otel çevresine yaklaşmamaları için uyardı.
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, helikopterin herhangi bir fotoğrafı veya videosu olan tanıkların ATSB web sitesi aracılığıyla yetkililerle iletişime geçmelerini istedi.