https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bursada-elektrikli-bisikletin-bataryasi-patladi-seyir-halindeyken-alevler-icinde-kaldi-1086470442.html

Bursa’da elektrikli bisikletin bataryası patladı: Seyir halindeyken alevler içinde kaldı

Bursa’da elektrikli bisikletin bataryası patladı: Seyir halindeyken alevler içinde kaldı

Sputnik Türkiye

Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Sürücü canını son anda kurtarırken o anlar güvenlik kamerasına... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T17:27+0300

2024-08-03T17:27+0300

2024-08-03T17:27+0300

türkiye

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elektrikli bisiklet

yangın

araç

elektrikli araç

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Bursa'da, edinilen bilgiye göre Eray Kırıkoğlu adlı sürücünün sürdüğü elektrikli bisiklet seyir halindeyken pilinin patlaması sonrası bir anda alev aldı. Kırıkoğlu, kısa sürede alev topuna dönen elektrikli bisikletini, yangının diğer araçlara sıçramaması için sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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