https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/bursada-elektrikli-bisikletin-bataryasi-patladi-seyir-halindeyken-alevler-icinde-kaldi-1086470442.html
Bursa’da elektrikli bisikletin bataryası patladı: Seyir halindeyken alevler içinde kaldı
Bursa’da elektrikli bisikletin bataryası patladı: Seyir halindeyken alevler içinde kaldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Sürücü canını son anda kurtarırken o anlar güvenlik kamerasına... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T17:27+0300
2024-08-03T17:27+0300
2024-08-03T17:27+0300
türkiye
bursa
bisiklet
elektrik
elektrikli bisiklet
yangın
araç
elektrikli araç
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Bursa'da, edinilen bilgiye göre Eray Kırıkoğlu adlı sürücünün sürdüğü elektrikli bisiklet seyir halindeyken pilinin patlaması sonrası bir anda alev aldı. Kırıkoğlu, kısa sürede alev topuna dönen elektrikli bisikletini, yangının diğer araçlara sıçramaması için sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/prof-dr-naci-gorurden-istifa-aciklamasi--1086469566.html
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bursa, bisiklet, elektrik, elektrikli bisiklet, yangın, araç, elektrikli araç
bursa, bisiklet, elektrik, elektrikli bisiklet, yangın, araç, elektrikli araç
Bursa’da elektrikli bisikletin bataryası patladı: Seyir halindeyken alevler içinde kaldı
Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Sürücü canını son anda kurtarırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da, edinilen bilgiye göre Eray Kırıkoğlu adlı sürücünün sürdüğü elektrikli bisiklet seyir halindeyken pilinin patlaması sonrası bir anda alev aldı. Kırıkoğlu, kısa sürede alev topuna dönen elektrikli bisikletini, yangının diğer araçlara sıçramaması için sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.