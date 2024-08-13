https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/dso-uyardi-m-cicegi-virusu-dunya-genelinde-yayilmaya-devam-ediyor-1086795655.html

DSÖ uyardı: M çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor

DSÖ uyardı: M çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü, hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşan M Çiçeği (mpox) virüsünün dünya genelinde yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu. Şu ana... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T17:00+0300

2024-08-13T17:00+0300

2024-08-13T17:00+0300

yaşam

dünya sağlık örgütü (dsö)

maymun çiçeği virüsü

afrika

demokratik kongo cumhuriyeti

türkiye

bulaşıcı hastalık

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) hastalığından salgına dair 35'inci durum raporunu yayımladı.Raporda, "Haziran 2024'te DSÖ'ye 26 ülkeden toplam 934 yeni laboratuvar onaylı M çiçeği virüsü vakası ve buna bağlı 4 ölüm bildirildi. Bu da M çiçeğinin dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.Doğu Akdeniz Bölgesi'nden vaka bildirilmediDSÖ'nün Afrika bölgesinden 567, Amerika bölgesinden 175, Avrupa bölgesinden 100, Batı Pasifik bölgesinden 81 ve Güneydoğu Asya bölgesinden 11 M çiçeği vakasının bildirildiği belirtilen raporda, Doğu Akdeniz bölgesinde vaka görülmediği vurgulandı.Raporda, ülkelerden M çiçeği vakalarıyla ilgili DSÖ'ye yapılan bildirimlerin azaldığı, mevcut küresel verilerin gerçek vaka sayısından düşük olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.Afrika bölgesinden doğrulanmış vakaların yüzde 96'sının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bildirildiğine de raporda yer verildi.Nasıl bulaşıyor?M çiçeği virüsü fareler, sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.Nasıl tedavi ediliyor?Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor.

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dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü, afrika, demokratik kongo cumhuriyeti, türkiye, bulaşıcı hastalık