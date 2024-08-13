https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/dso-uyardi-m-cicegi-virusu-dunya-genelinde-yayilmaya-devam-ediyor-1086795655.html
DSÖ uyardı: M çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor
DSÖ uyardı: M çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü, hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşan M Çiçeği (mpox) virüsünün dünya genelinde yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu. Şu ana... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T17:00+0300
2024-08-13T17:00+0300
2024-08-13T17:00+0300
yaşam
dünya sağlık örgütü (dsö)
maymun çiçeği virüsü
afrika
demokratik kongo cumhuriyeti
türkiye
bulaşıcı hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0f/1058755892_0:159:3079:1891_1920x0_80_0_0_c3ac321b1ff8821bb1a75cf53edd5a32.jpg
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) hastalığından salgına dair 35'inci durum raporunu yayımladı.Raporda, "Haziran 2024'te DSÖ'ye 26 ülkeden toplam 934 yeni laboratuvar onaylı M çiçeği virüsü vakası ve buna bağlı 4 ölüm bildirildi. Bu da M çiçeğinin dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.Doğu Akdeniz Bölgesi'nden vaka bildirilmediDSÖ'nün Afrika bölgesinden 567, Amerika bölgesinden 175, Avrupa bölgesinden 100, Batı Pasifik bölgesinden 81 ve Güneydoğu Asya bölgesinden 11 M çiçeği vakasının bildirildiği belirtilen raporda, Doğu Akdeniz bölgesinde vaka görülmediği vurgulandı.Raporda, ülkelerden M çiçeği vakalarıyla ilgili DSÖ'ye yapılan bildirimlerin azaldığı, mevcut küresel verilerin gerçek vaka sayısından düşük olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.Afrika bölgesinden doğrulanmış vakaların yüzde 96'sının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bildirildiğine de raporda yer verildi.Nasıl bulaşıyor?M çiçeği virüsü fareler, sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.Nasıl tedavi ediliyor?Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-turkiyede-maymun-cicegi-aciklamasi-tum-onlemler-alindi-1086680528.html
demokratik kongo cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0f/1058755892_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ad175a0ae3814b88e246bb52842f4e05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü, afrika, demokratik kongo cumhuriyeti, türkiye, bulaşıcı hastalık
dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü, afrika, demokratik kongo cumhuriyeti, türkiye, bulaşıcı hastalık
DSÖ uyardı: M çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor
Dünya Sağlık Örgütü, hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşan M Çiçeği (mpox) virüsünün dünya genelinde yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu. Şu ana kadar 26 ülkeden 934 onaylı vaka bildirilirken, 4 kişi bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) hastalığından salgına dair 35'inci durum raporunu yayımladı.
Raporda, "Haziran 2024'te DSÖ'ye 26 ülkeden toplam 934 yeni laboratuvar onaylı M çiçeği virüsü vakası ve buna bağlı 4 ölüm bildirildi. Bu da M çiçeğinin dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.
Doğu Akdeniz Bölgesi'nden vaka bildirilmedi
DSÖ'nün Afrika bölgesinden 567, Amerika bölgesinden 175, Avrupa bölgesinden 100, Batı Pasifik bölgesinden 81 ve Güneydoğu Asya bölgesinden 11 M çiçeği vakasının bildirildiği belirtilen raporda, Doğu Akdeniz bölgesinde vaka görülmediği vurgulandı.
Raporda, ülkelerden M çiçeği vakalarıyla ilgili DSÖ'ye yapılan bildirimlerin azaldığı, mevcut küresel verilerin gerçek vaka sayısından düşük olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.
Afrika bölgesinden doğrulanmış vakaların yüzde 96'sının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bildirildiğine de raporda yer verildi.
M çiçeği virüsü fareler, sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.
Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.
Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor.