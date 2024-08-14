Davutoğlu'ndan eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Görüşme 1.5 saat sürdü

"Çevremizdeki savaş ihtimali de dahil olmak üzere Türkiye'yi bekleyen riskler ve gelişmeler konusunda uluslararası konjonktürden başlayarak Türkiye ölçeğine indik. Böyle kritik aşamada siyasal görüş ayrılıklarını bir kenara koyarak tecrübe sahibi herkesin bir diğeriyle açık yüreklilikle bütün kaygıları, çözüm yollarını paylaşması lazım.

Altılı masayı biz aslında hem toplumsal barış için kitleleri birbirine yakınlaştırmak hem de siyasi liderler arasında bir istişare imkanı, zemini açısından önemli görmüştük. O geride kaldı, şu anda yeni bir konjonktür var. Ama hepimizin benimsemesi gereken, toplumsal kesimlerin barışması, karşılıklı anlayış içinde siyasi liderlerin de bunu teşvik etmesi ve görüş alışverişini artırmaları lazım. Çok güzel bir sohbet oldu, özlemiştik."