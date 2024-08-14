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Davutoğlu'ndan eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Görüşme 1.5 saat sürdü
Davutoğlu'ndan eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Görüşme 1.5 saat sürdü
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. 1.5 saat süren görüşme sonrası 2 isim basına... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T20:22+0300
2024-08-14T20:26+0300
ahmet davutoğlu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti. Görüşem sonrası basına yapılan açıklamada Davutoğlu "Hem Sayın Genel Başkan hem ben Türk siyasetinde, devlet hayatında geçmişte milletimizin verdiği imkanlarla ciddi tecrübeye sahip olduk" dedi.Görüşmede tecrübe paylaşımında bulunduklarını aktaran Davutoğlu, şunları söyledi:Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını ifade ederek dertleştiklerini söyledi.Eski CHP lideri şu ifadeleri kullandı:'Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken...'Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili "Birr görüşme gerçekleştireceğiniz basına yansımıştı. Genel Başkan adaylığına ilişkin bir yorum yaptı Soyer. 'Şu anda konuşmak için henüz erken. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağım bu konuyu.' demişti. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?" sorusuna, "Onu, Tunç Bey'e soracaksınız, bana değil" yanıtını verdi.Kemal Kılıçdaroğlu, "Meral Akşener, sarf ettiğiniz sözler nedeniyle size dava açacağını söyledi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna "Arkadaşlar, Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken Sayın Akşener dava açacakmış. Açsın, ne olacak yani?" ifadelerini kullandı.
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ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, görüşme
ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, görüşme

Davutoğlu'ndan eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Görüşme 1.5 saat sürdü

20:22 14.08.2024 (güncellendi: 20:26 14.08.2024)
© AA / Betül AbalıAhmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu
Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AA / Betül Abalı
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. 1.5 saat süren görüşme sonrası 2 isim basına açıklama yaptı. Kılıçdacroğlu "Dertleştik biraz" derken, Davutoğlu ise tecrübe paylaşımında bulunduklarını belirtti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti.
Görüşem sonrası basına yapılan açıklamada Davutoğlu "Hem Sayın Genel Başkan hem ben Türk siyasetinde, devlet hayatında geçmişte milletimizin verdiği imkanlarla ciddi tecrübeye sahip olduk" dedi.
Görüşmede tecrübe paylaşımında bulunduklarını aktaran Davutoğlu, şunları söyledi:

"Çevremizdeki savaş ihtimali de dahil olmak üzere Türkiye'yi bekleyen riskler ve gelişmeler konusunda uluslararası konjonktürden başlayarak Türkiye ölçeğine indik. Böyle kritik aşamada siyasal görüş ayrılıklarını bir kenara koyarak tecrübe sahibi herkesin bir diğeriyle açık yüreklilikle bütün kaygıları, çözüm yollarını paylaşması lazım.

Altılı masayı biz aslında hem toplumsal barış için kitleleri birbirine yakınlaştırmak hem de siyasi liderler arasında bir istişare imkanı, zemini açısından önemli görmüştük. O geride kaldı, şu anda yeni bir konjonktür var. Ama hepimizin benimsemesi gereken, toplumsal kesimlerin barışması, karşılıklı anlayış içinde siyasi liderlerin de bunu teşvik etmesi ve görüş alışverişini artırmaları lazım. Çok güzel bir sohbet oldu, özlemiştik."

Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını ifade ederek dertleştiklerini söyledi.
Eski CHP lideri şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomiyi, teknolojiyi, dış politikayı konuştuk. Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu konuştuk, bürokrasiyi konuştuk. Dolayısıyla dertleştik biraz da. Çözümler konusunda da zaten daha önce altı genel başkan ortak mutabakat metnini hazırlamıştık. O metin üzerinde de konuştuk. Onun da yeri, zamanı gelince güncellenmesi gerektiği konusunda da aşağı yukarı düşüncelerimizi birbirimize aktardık"

'Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken...'

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili "Birr görüşme gerçekleştireceğiniz basına yansımıştı. Genel Başkan adaylığına ilişkin bir yorum yaptı Soyer. 'Şu anda konuşmak için henüz erken. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağım bu konuyu.' demişti. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?" sorusuna, "Onu, Tunç Bey'e soracaksınız, bana değil" yanıtını verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Meral Akşener, sarf ettiğiniz sözler nedeniyle size dava açacağını söyledi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna "Arkadaşlar, Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken Sayın Akşener dava açacakmış. Açsın, ne olacak yani?" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
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