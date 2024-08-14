https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/cumhurbaskani-erdogan-bm-guvenlik-konseyinin-yapisinin-kokten-degistirilmesi-gerekmektedir-1086853069.html
Erdoğan'dan Guterres'e: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekiyor
Erdoğan'dan Guterres'e: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekiyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamasına yanıt olarak "Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T20:51+0300
2024-08-14T20:51+0300
2024-08-14T21:12+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
afrika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:Guterres: Afrika'nın BMGK'de daimi olarak temsil edilmemesi kabul edilemezBMGK oturumunda Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin konuşan Genel Sekreter Guterres, Afrika'nın, küresel barış ve güvenlikteki rolünün öneminin altını çizerek BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) daimi olarak temsil edilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.BMGK oturumunda konuşan Guterres, Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.Konsey'de Afrika'nın temsil edildiği bir reforma acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Guterres, "1945'ten bu yana BMGK küresel barış ve güvenliğin temelini oluşturmaktadır ancak temelindeki çatlaklar göz ardı edilemeyecek kadar büyük hale gelmektedir" demişti.
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recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, afrika
recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, afrika
Erdoğan'dan Guterres'e: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekiyor
20:51 14.08.2024 (güncellendi: 21:12 14.08.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamasına yanıt olarak "Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir" dedi. Guterres, BMGK oturumunda, Afrika'nın daimi olarak temsil edilmemesinin kabul edilemez olduğunu söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir. Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden; küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur.
Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak “Dünya 5’ten Büyüktür” demeyi, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi’nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Guterres: Afrika'nın BMGK'de daimi olarak temsil edilmemesi kabul edilemez
BMGK oturumunda Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin konuşan Genel Sekreter Guterres, Afrika'nın, küresel barış ve güvenlikteki rolünün öneminin altını çizerek BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) daimi olarak temsil edilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.
BMGK oturumunda konuşan Guterres, Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Konsey'de Afrika'nın temsil edildiği bir reforma acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Guterres, "1945'ten bu yana BMGK küresel barış ve güvenliğin temelini oluşturmaktadır ancak temelindeki çatlaklar göz ardı edilemeyecek kadar büyük hale gelmektedir" demişti.