AK Parti 23. yaşını seçim şarkıları ile kutluyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bodrum'da uğradığı saldırı sonucu kalp krizi geçiren Dr. Tezvar: Kum torbası olma niyetinde değiliz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Paris 2024'e skandallar damga vurdu.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İmamoğlu'nun B planı ne?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Borçsuzluk belgesi uygulamasına düzenleme
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
18:13
3 dk
SESLİ HABER
Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
18:21
5 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
18:32
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
18:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Samsun’da hasat başladı, motor tamircilerinin mesaisi yoğunlaştı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Sanal oyunlar tehlike saçıyor
19:39
3 dk
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal destek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
20:03
2 dk
SESLİ HABER
En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Diyarbakır fıstığı üreticisi, geçen seneye kıyasla verimden memnun
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Serinlemek için girdi, 6 kiloluk levrekle çıktı
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Sokak röportajında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ tutuklaması
20:36
2 dk
SESLİ HABER
O köyde her evde geri dönüşüm kutusu bulunuyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Kaçak sünnet edilen çocuk kangren oldu, cinsel organı kesildi
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor
22:43
3 dk
SESLİ HABER
Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım?
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Ameliyat olan doğuştan kataraktlı kızın dünyası aydınlandı
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak fırsat mı masraf mı?
23:13
10 dk
SESLİ HABER
Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
23:29
1 dk
SESLİ HABER
Altılı masa: Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
23:37
9 dk
SESLİ HABER
Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
23:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kadın işsizliği krizi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Trafik kazaları ve mağdurların hakları
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
18:22
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ak-parti-23-yasini-secim-sarkilari-ile-kutluyor-1086828185.html
AK Parti 23. yaşını seçim şarkıları ile kutluyor
AK Parti 23. yaşını seçim şarkıları ile kutluyor
Sputnik Türkiye
AK Parti kuruluşunun 23’üncü yılını kutluyor. 22 yıldır ülke yönetiminde söz sahibi olan AK Parti, seçim galibiyetlerinde etkili olan seçim şarkılarını da... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T12:23+0300
2024-08-14T12:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
ak parti myk toplantısı
ak parti genel merkezi
seçim
genel seçim
genel seçim
seçim sonuçları
yerel seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0f/1071101795_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_2371d0d3467c0b8491b675113ebc10b1.jpg
14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti bu yana 7 kez genel seçim ile 5 kez de yerel seçime girdi. 2002, 2007, 2011, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015, 24 Haziran 2018 ve 14 Mayıs 2023 genel seçimleri ilse 2004, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerini kazanan AK Parti, 2024 seçimlerini ise ikinci parti oldu. AK Parti’nin girdiği seçimler akılda kalan ise seçim şarkıları oldu.AK Parti'nin ilk seçim şarkısıKurulduktan 1 yıl sonra AK Parti ilk seçim sınavını 3 Kasım 2002 seçimlerinde verdi. 2002 seçiminde AK Parti iki şarkı ile seçim meydanlarına çıktı. ‘Bundan Böyle’ şarkısının yanı sıra dönemin meşhur gruplarından olan Ayna’nın seslendirdiği ‘Cilveloy nanayda’ şarkısı oldu.‘Her şey memleket için’AK Parti'nin 2007 seçimlerinde ise ak parti seçim meydanlarına ‘Tek başına iş başına, her şey Türkiye için, işte meydan biz geldik’ şarkıları ile çıktı. 2009 yerel seçimlerinde ise AK Parti'nin seçim şarkıları ‘Durmak yok yola devam, bir ve beraberiz’ şarkıları oldu.‘Haydi bir daha’2011 genel seçimlerine gelindiğinde ise AK Parti ‘Haydi bir daha/aynı yoldan geçmişiz biz, şimdi tam vakti, AK Parti meydana, bir daha bir daha, illa AK Parti, beraberiz biz hepimiz’ şarkıları ile meydanlara çıktı. AK Parti’nin kullandığı ‘Haydi bir daha’ şarkısı o zamana kadar seçim meydanlarında en çok çalışan şarkı oldu.‘Dombra Erdoğan ile özdeşleşti’Türkiye’de ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçtiği 10 Ağustos 2014 seçimlerinde en çok dinlenen seçim müziği dombra oldu. Recep Tayyip Erdoğan için bestelenen şarkı o günden sonra Erdoğan ile özdeşleşti.‘Erdoğan marşı’2018 genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise AK Parti ‘Seninle yola devam, Cumhur İttifakı, eroğlu Erdoğan, Erdoğan Erdoğan, vakit Türkiye vakti, Erdoğan marşı, haydi gel, birlikte Türkiye, hasat vakti, tek yürek Erdoğan” şarkıları ile seçim meydanlarındaydı.‘Erdoğan’ın sesinden: Duyanlara duymayanlara’2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler için AK Parti'nin seçim şarkısını Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği ‘Duyanlara duymayanlara’ şarkısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da seçim meydanlarında bu şarkıya kendi kendisi de eşlik etti.İlk seçim şarkısını Ecevit kullandıSeçim meydanlarında şarkı kullanan ilk genel başkan Bülent Ecevit oldu. 1973'teki genel seçim öncesi Şenay'ın çok sevilen iki şarkısı "Sev kardeşim" ve "Hayat bayram olsa" CHP'nin seçim kampanyasında kullanıldı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yeni-anayasa-calismalari-basliyor-ak-parti-tarih-verdi-1086771569.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0f/1071101795_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_fb0fc9aacfe8147f17ae639f4c3729c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti kuruluşu, ak parti kuruluş yıldönümü, ak parti kuruluş yıldönümü programı, ak parti kuruluş tarihi, ak parti kurumsal kimlik, seçim şarkıları, seçim şarkısı sözleri, ak parti seçim müzikleri, ak parti tüm seçim şarkıları
ak parti kuruluşu, ak parti kuruluş yıldönümü, ak parti kuruluş yıldönümü programı, ak parti kuruluş tarihi, ak parti kurumsal kimlik, seçim şarkıları, seçim şarkısı sözleri, ak parti seçim müzikleri, ak parti tüm seçim şarkıları

AK Parti 23. yaşını seçim şarkıları ile kutluyor

12:23 14.08.2024
© AA Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı
 Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
AK Parti kuruluşunun 23’üncü yılını kutluyor. 22 yıldır ülke yönetiminde söz sahibi olan AK Parti, seçim galibiyetlerinde etkili olan seçim şarkılarını da unutmadı. Partinin yıldönümü etkinliklerinde seçim şarkıları da hatırlanacak.
14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti bu yana 7 kez genel seçim ile 5 kez de yerel seçime girdi. 2002, 2007, 2011, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015, 24 Haziran 2018 ve 14 Mayıs 2023 genel seçimleri ilse 2004, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerini kazanan AK Parti, 2024 seçimlerini ise ikinci parti oldu. AK Parti’nin girdiği seçimler akılda kalan ise seçim şarkıları oldu.

AK Parti'nin ilk seçim şarkısı

Kurulduktan 1 yıl sonra AK Parti ilk seçim sınavını 3 Kasım 2002 seçimlerinde verdi. 2002 seçiminde AK Parti iki şarkı ile seçim meydanlarına çıktı. ‘Bundan Böyle’ şarkısının yanı sıra dönemin meşhur gruplarından olan Ayna’nın seslendirdiği ‘Cilveloy nanayda’ şarkısı oldu.

‘Her şey memleket için’

AK Parti'nin 2007 seçimlerinde ise ak parti seçim meydanlarına ‘Tek başına iş başına, her şey Türkiye için, işte meydan biz geldik’ şarkıları ile çıktı. 2009 yerel seçimlerinde ise AK Parti'nin seçim şarkıları ‘Durmak yok yola devam, bir ve beraberiz’ şarkıları oldu.

‘Haydi bir daha’

2011 genel seçimlerine gelindiğinde ise AK Parti ‘Haydi bir daha/aynı yoldan geçmişiz biz, şimdi tam vakti, AK Parti meydana, bir daha bir daha, illa AK Parti, beraberiz biz hepimiz’ şarkıları ile meydanlara çıktı. AK Parti’nin kullandığı ‘Haydi bir dahaşarkısı o zamana kadar seçim meydanlarında en çok çalışan şarkı oldu.

‘Dombra Erdoğan ile özdeşleşti’

Türkiye’de ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçtiği 10 Ağustos 2014 seçimlerinde en çok dinlenen seçim müziği dombra oldu. Recep Tayyip Erdoğan için bestelenen şarkı o günden sonra Erdoğan ile özdeşleşti.

‘Erdoğan marşı’

2018 genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise AK Parti ‘Seninle yola devam, Cumhur İttifakı, eroğlu Erdoğan, Erdoğan Erdoğan, vakit Türkiye vakti, Erdoğan marşı, haydi gel, birlikte Türkiye, hasat vakti, tek yürek Erdoğan” şarkıları ile seçim meydanlarındaydı.

‘Erdoğan’ın sesinden: Duyanlara duymayanlara’

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler için AK Parti'nin seçim şarkısını Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği ‘Duyanlara duymayanlara’ şarkısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da seçim meydanlarında bu şarkıya kendi kendisi de eşlik etti.

İlk seçim şarkısını Ecevit kullandı

Seçim meydanlarında şarkı kullanan ilk genel başkan Bülent Ecevit oldu. 1973'teki genel seçim öncesi Şenay'ın çok sevilen iki şarkısı "Sev kardeşim" ve "Hayat bayram olsa" CHP'nin seçim kampanyasında kullanıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
TÜRKİYE
Yeni anayasa çalışmaları başlıyor: AK Parti tarih verdi
12 Ağustos, 21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала