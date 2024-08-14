https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ak-parti-23-yasini-secim-sarkilari-ile-kutluyor-1086828185.html

AK Parti 23. yaşını seçim şarkıları ile kutluyor

AK Parti 23. yaşını seçim şarkıları ile kutluyor

Sputnik Türkiye

AK Parti kuruluşunun 23’üncü yılını kutluyor. 22 yıldır ülke yönetiminde söz sahibi olan AK Parti, seçim galibiyetlerinde etkili olan seçim şarkılarını da... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T12:23+0300

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2024-08-14T12:23+0300

türkiye

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14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti bu yana 7 kez genel seçim ile 5 kez de yerel seçime girdi. 2002, 2007, 2011, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015, 24 Haziran 2018 ve 14 Mayıs 2023 genel seçimleri ilse 2004, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerini kazanan AK Parti, 2024 seçimlerini ise ikinci parti oldu. AK Parti’nin girdiği seçimler akılda kalan ise seçim şarkıları oldu.AK Parti'nin ilk seçim şarkısıKurulduktan 1 yıl sonra AK Parti ilk seçim sınavını 3 Kasım 2002 seçimlerinde verdi. 2002 seçiminde AK Parti iki şarkı ile seçim meydanlarına çıktı. ‘Bundan Böyle’ şarkısının yanı sıra dönemin meşhur gruplarından olan Ayna’nın seslendirdiği ‘Cilveloy nanayda’ şarkısı oldu.‘Her şey memleket için’AK Parti'nin 2007 seçimlerinde ise ak parti seçim meydanlarına ‘Tek başına iş başına, her şey Türkiye için, işte meydan biz geldik’ şarkıları ile çıktı. 2009 yerel seçimlerinde ise AK Parti'nin seçim şarkıları ‘Durmak yok yola devam, bir ve beraberiz’ şarkıları oldu.‘Haydi bir daha’2011 genel seçimlerine gelindiğinde ise AK Parti ‘Haydi bir daha/aynı yoldan geçmişiz biz, şimdi tam vakti, AK Parti meydana, bir daha bir daha, illa AK Parti, beraberiz biz hepimiz’ şarkıları ile meydanlara çıktı. AK Parti’nin kullandığı ‘Haydi bir daha’ şarkısı o zamana kadar seçim meydanlarında en çok çalışan şarkı oldu.‘Dombra Erdoğan ile özdeşleşti’Türkiye’de ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçtiği 10 Ağustos 2014 seçimlerinde en çok dinlenen seçim müziği dombra oldu. Recep Tayyip Erdoğan için bestelenen şarkı o günden sonra Erdoğan ile özdeşleşti.‘Erdoğan marşı’2018 genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise AK Parti ‘Seninle yola devam, Cumhur İttifakı, eroğlu Erdoğan, Erdoğan Erdoğan, vakit Türkiye vakti, Erdoğan marşı, haydi gel, birlikte Türkiye, hasat vakti, tek yürek Erdoğan” şarkıları ile seçim meydanlarındaydı.‘Erdoğan’ın sesinden: Duyanlara duymayanlara’2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler için AK Parti'nin seçim şarkısını Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği ‘Duyanlara duymayanlara’ şarkısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da seçim meydanlarında bu şarkıya kendi kendisi de eşlik etti.İlk seçim şarkısını Ecevit kullandıSeçim meydanlarında şarkı kullanan ilk genel başkan Bülent Ecevit oldu. 1973'teki genel seçim öncesi Şenay'ın çok sevilen iki şarkısı "Sev kardeşim" ve "Hayat bayram olsa" CHP'nin seçim kampanyasında kullanıldı

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