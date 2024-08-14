https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/bundan-sonra-adin-fulya-asena-ozturk-1086835538.html
MHP Lideri Bahçeli, Fulya Öztürk'e yeni isim verdi
MHP Lideri Bahçeli, Fulya Öztürk'e yeni isim verdi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı haber için Fulya Öztürk'ü tebrik ederek adını değiştirdi. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T14:14+0300
2024-08-14T14:14+0300
2024-08-14T14:21+0300
türkiye
devlet bahçeli
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milliyetçi hareket partisi (mhp)
fulya
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Gazeteci Fulya Öztürk'ün sosyal medya paylaşımlarına göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fulya Öztürk'ün Kuzey Irak ile ilgili haberinden sonra Öztürk ile iletişime geçerek tebriklerini iletti. Fulya Asena ÖztürkDevlet Bahçeli'nin tebriğini teşekkür ederek yayınlayan Öztürk, Bahçeli'nin "Ayrıca bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini ileten bir paylaşım yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/cemil-tugay-ile-umit-ozdag-arasinda-bozkurt-polemigi-1086804021.html
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fulya asena öztürk, devlet bahçeli fulya öztürk
fulya asena öztürk, devlet bahçeli fulya öztürk
MHP Lideri Bahçeli, Fulya Öztürk'e yeni isim verdi
14:14 14.08.2024 (güncellendi: 14:21 14.08.2024)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı haber için Fulya Öztürk'ü tebrik ederek adını değiştirdi.
Gazeteci Fulya Öztürk'ün sosyal medya paylaşımlarına göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fulya Öztürk'ün Kuzey Irak ile ilgili haberinden sonra Öztürk ile iletişime geçerek tebriklerini iletti.
Devlet Bahçeli'nin tebriğini teşekkür ederek yayınlayan Öztürk, Bahçeli'nin "Ayrıca bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini ileten bir paylaşım yaptı.