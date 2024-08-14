https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/bundan-sonra-adin-fulya-asena-ozturk-1086835538.html

MHP Lideri Bahçeli, Fulya Öztürk'e yeni isim verdi

MHP Lideri Bahçeli, Fulya Öztürk'e yeni isim verdi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı haber için Fulya Öztürk'ü tebrik ederek adını değiştirdi. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T14:14+0300

2024-08-14T14:14+0300

2024-08-14T14:21+0300

türkiye

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

fulya

fulya öztürk

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Gazeteci Fulya Öztürk'ün sosyal medya paylaşımlarına göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fulya Öztürk'ün Kuzey Irak ile ilgili haberinden sonra Öztürk ile iletişime geçerek tebriklerini iletti. Fulya Asena ÖztürkDevlet Bahçeli'nin tebriğini teşekkür ederek yayınlayan Öztürk, Bahçeli'nin "Ayrıca bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini ileten bir paylaşım yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/cemil-tugay-ile-umit-ozdag-arasinda-bozkurt-polemigi-1086804021.html

türkiye

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