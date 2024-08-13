https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/cemil-tugay-ile-umit-ozdag-arasinda-bozkurt-polemigi-1086804021.html
Cemil Tugay ile Ümit Özdağ arasında Bozkurt polemiği
Cemil Tugay ile Ümit Özdağ arasında Bozkurt polemiği
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. Cemil Tugay'ın... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T19:16+0300
2024-08-13T19:16+0300
2024-08-13T19:16+0300
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bozkurt
merih demiral
zafer partisi
chp
cemil tugay
izmir
heykel
milli takım
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısında MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, Milli Takım oyuncusu Merih Demiral’ın heykelinin İzmir'e dikilmesini önerdi.'Biz Bozkurt işareti yapan heykel dikmeyiz'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e yani. Sokaktaki çocuğa sorsanız, böyle bir şeyin olmayacağını söyler” ifadesinde bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da sosyal medya hesabından Başkan Tugay'a tepki gösterdi. Başkan Özdağ, "Cemil Tugay, sen ancak İzmir’in ocağına incir ağacı dikersin. Sana yakışan Mehmet Cengiz’in heykelini dikmektir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bozkurt-isareti-icin-cezaya-kosan-uefa-legia-varsovanin-vahset-icerikli-koreografisine-sessiz-1086192107.html
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cemil tugay, zafer partisi, izmir, chp, heykel, bozkurt işareti, ümit özdağ, mhp, izmir büyükşehir belediyesi, bozkurt işareti nedir,
Cemil Tugay ile Ümit Özdağ arasında Bozkurt polemiği
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. Cemil Tugay'ın "Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykelini İzmir'e dikmeyiz." sözlerine 'Cemil Tugay, sen ancak İzmir’in ocağına incir ağacı dikersin.' yanıtını verdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısında MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, Milli Takım oyuncusu Merih Demiral’ın heykelinin İzmir'e dikilmesini önerdi.
'Biz Bozkurt işareti yapan heykel dikmeyiz'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e yani. Sokaktaki çocuğa sorsanız, böyle bir şeyin olmayacağını söyler” ifadesinde bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da sosyal medya hesabından Başkan Tugay'a tepki gösterdi. Başkan Özdağ, "Cemil Tugay, sen ancak İzmir’in ocağına incir ağacı dikersin. Sana yakışan Mehmet Cengiz’in heykelini dikmektir" dedi.