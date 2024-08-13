https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/cemil-tugay-ile-umit-ozdag-arasinda-bozkurt-polemigi-1086804021.html

Cemil Tugay ile Ümit Özdağ arasında Bozkurt polemiği

Cemil Tugay ile Ümit Özdağ arasında Bozkurt polemiği

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. Cemil Tugay'ın... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T19:16+0300

2024-08-13T19:16+0300

2024-08-13T19:16+0300

türkiye

bozkurt

merih demiral

zafer partisi

chp

cemil tugay

izmir

heykel

milli takım

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısında MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, Milli Takım oyuncusu Merih Demiral’ın heykelinin İzmir'e dikilmesini önerdi.'Biz Bozkurt işareti yapan heykel dikmeyiz'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e yani. Sokaktaki çocuğa sorsanız, böyle bir şeyin olmayacağını söyler” ifadesinde bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da sosyal medya hesabından Başkan Tugay'a tepki gösterdi. Başkan Özdağ, "Cemil Tugay, sen ancak İzmir’in ocağına incir ağacı dikersin. Sana yakışan Mehmet Cengiz’in heykelini dikmektir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bozkurt-isareti-icin-cezaya-kosan-uefa-legia-varsovanin-vahset-icerikli-koreografisine-sessiz-1086192107.html

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