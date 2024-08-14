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Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nda terkedilmiş bir tırın içinden 35 milyon euro değerinde eroin çıktı
Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nda terkedilmiş bir tırın içinden 35 milyon euro değerinde eroin çıktı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nda uzun süredir park edilmiş halde duran tırın içinden toplam değeri 35 milyon euro olan 436 kilogram eroin çıktı. Yetkililer, şu... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T11:07+0300
2024-08-14T11:15+0300
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Bulgaristan'ın Karadeniz'de bulunan Burgaz Limanı'nda bir tırda gizlenmiş 434 paket içinde eroin ele geçirildi.Burgaz Limanı'nda şüphe uyandıracak kadar uzun bir süre park halinde durduğu için yetkililer çağırılmış ve Uyuşturucuyla Mücadele Birimi şefi Ivan Sokolov, tırın kablo döşeme makinaları taşıdığının resmi olarak beyan edildiğini ve X-ray incelemesi sonunda içinde gizlenmiş eroin bulunduğunu belirtti.Bulgaristan Bölge Savcılığının 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre tırın içinden 35 milyon euro değerinde toplamda 436 kilogram eroin bulundu.Kırgızistan'dan Gürcistan Batum'a geçen ay sonlarında ulaşan tır, son olarak Burgaz Limanı'na geçmiş ve burada terk edilmiş. Bulgaristan'dan Yunanistan Dedeağaç yönüne doğru seyahat edeceği bildirilen tırın içinde kimse bulunamadı.Bölge savcısı Georgi Chinev, 'suça karışan kimse bulunamadığı için şu ana kadar bir tutuklama olmadığını' söyledi.Bulgaristan, OrtaDoğu'dan Batı Avrupa'ya uzanan rotada konumu nedeniyle uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir ülke, bu durumu önlemek için Bulgaristan Devleti son yıllarda büyük adımlar atıyor. Ülkede uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyen kişiler, 20 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yeni-zelandada-dagitilan-yardim-kolisi-icindeki-sekerlerde-olumcul-miktarda-uyusturucu-cikti-1086821997.html
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Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nda terkedilmiş bir tırın içinden 35 milyon euro değerinde eroin çıktı

11:07 14.08.2024 (güncellendi: 11:15 14.08.2024)
© İHA / MERVE GÖKBAKAN-AW868988Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'dan gelen tırda yapılan aramada, paspas sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'dan gelen tırda yapılan aramada, paspas sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© İHA / MERVE GÖKBAKAN-AW868988
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Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nda uzun süredir park edilmiş halde duran tırın içinden toplam değeri 35 milyon euro olan 436 kilogram eroin çıktı. Yetkililer, şu ana kadar şüpheli bulunamadığını bildirdi.
Bulgaristan'ın Karadeniz'de bulunan Burgaz Limanı'nda bir tırda gizlenmiş 434 paket içinde eroin ele geçirildi.
Burgaz Limanı'nda şüphe uyandıracak kadar uzun bir süre park halinde durduğu için yetkililer çağırılmış ve Uyuşturucuyla Mücadele Birimi şefi Ivan Sokolov, tırın kablo döşeme makinaları taşıdığının resmi olarak beyan edildiğini ve X-ray incelemesi sonunda içinde gizlenmiş eroin bulunduğunu belirtti.
Bulgaristan Bölge Savcılığının 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre tırın içinden 35 milyon euro değerinde toplamda 436 kilogram eroin bulundu.
Kırgızistan'dan Gürcistan Batum'a geçen ay sonlarında ulaşan tır, son olarak Burgaz Limanı'na geçmiş ve burada terk edilmiş. Bulgaristan'dan Yunanistan Dedeağaç yönüne doğru seyahat edeceği bildirilen tırın içinde kimse bulunamadı.
Bölge savcısı Georgi Chinev, 'suça karışan kimse bulunamadığı için şu ana kadar bir tutuklama olmadığını' söyledi.
Bulgaristan, OrtaDoğu'dan Batı Avrupa'ya uzanan rotada konumu nedeniyle uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir ülke, bu durumu önlemek için Bulgaristan Devleti son yıllarda büyük adımlar atıyor. Ülkede uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyen kişiler, 20 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.
Yeni Zelanda Uyuşturucu Vakfı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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