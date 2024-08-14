https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/biden-trumpin-kazanmasi-halinde-yemin-torenine-katilacak-1086829735.html

Biden, Trump'ın kazanması halinde yemin törenine katılacak

Biden, Trump'ın kazanması halinde yemin törenine katılacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki ABD Başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesi halinde Trump'ın yemin törenine katılacağını söyledi. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T12:53+0300

2024-08-14T12:53+0300

2024-08-14T12:53+0300

dünya

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abd başkanlık seçimleri

abd başkanlık seçimleri

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Başkanlık yarışından çekilen Joe Biden, kasımda yapılacak olan başkanlık seçimlerinde ABD Başkan adayı Trump'ın kazanması halinde yemin törenine katılacağını açıkladı.Independent'in haberine göre, Biden, Trump'ın 20 Ocak 2021'deki yemin törenine katılmayı reddetmesini göstererek, "Ben onun gibi terbiyesiz değilim" dedi ve Trump'ın olası yemin törenine katılacağına işaret etti.ABD Başkanlık seçimleri ne zaman? Adaylar kimler?ABD'de her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin sonuncusu 21 Ocak 2020'de Joe Biden'ın kazanmasıyla sonuçlanmıştı. Aradan 4 yıl geçmesinin ardından önümüzdeki seçimler 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. 5 Kasım seçimlerinde, eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yarışacak .

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/biden-abd-icin-en-onemli-sey-trumpin-secimi-kazanmasini-engellemek-1086714204.html

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