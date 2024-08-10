https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/biden-abd-icin-en-onemli-sey-trumpin-secimi-kazanmasini-engellemek-1086714204.html

Biden: ABD için en önemli şey Trump’ın seçimi kazanmasını engellemek

Biden: ABD için en önemli şey Trump’ın seçimi kazanmasını engellemek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, şu anda ülke için önemli şeyin, kasım ayındaki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump’un bu seçimleri kazanmasını... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T21:02+0300

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donald trump

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kamala harris

j.d. vance

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Başkanlık yarışından çekilen Biden, CBS News televizyonuna demecinde, “Kendimi geçiş dönemi başkanı olarak görüyordum. Kaç yaşında olduğumu söylemek bile benim için zor. Başkan olmak büyük bir onur. Ülkeye karşı yapılabilecek en önemli şeyi yapma yükümlülüğüm olduğunu düşünüyorum, bu da Trump'ı yenmek zorundayız” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, sağlığına ilişkin endişeler ve Demokrat Parti'de gizlenemeyecek şekilde artan eleştiriler nedeniyle ikinci dönem için yeniden seçilmemeye karar vermiş, yerine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday göstermişti.ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump resmen başkanlık için aday olurken, onunla birlikte Ohio Senatörü J.D. Vance de başkan yardımcısı adayı olarak onaylandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/trump-fed-kararlarinda-abd-baskaninin-soz-sahibi-olmasi-gerektigini-soyledi-1086661859.html

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abd, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti, kamala harris, j.d. vance