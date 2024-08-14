https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/bakan-fidan-turkmen-mevkidasiyla-gorustu-1086839590.html
Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü: Gündem doğalgazda işbirliği oldu
Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü: Gündem doğalgazda işbirliği oldu
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov’la bugün Ankara’da yaptığı görüşmede ticaret, taşımacılık ve bölgesel konuların yanı sıra... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T14:55+0300
2024-08-14T14:55+0300
2024-08-14T15:26+0300
türkmenistan
türkmenistan dışişleri bakanlığı
raşid meredov
doğalgaz
hakan fidan
türkiye
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Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmede ticaret hacminin artırılması, taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ve Türkmen doğalgazının Türkiye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusundaki işbirliği imkanları değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistan-disisleri-bakanini-kabul-etti--1086796723.html
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türkmenistan, türkmenistan dışişleri bakanlığı, raşid meredov, doğalgaz, hakan fidan
türkmenistan, türkmenistan dışişleri bakanlığı, raşid meredov, doğalgaz, hakan fidan
Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü: Gündem doğalgazda işbirliği oldu
14:55 14.08.2024 (güncellendi: 15:26 14.08.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov’la bugün Ankara’da yaptığı görüşmede ticaret, taşımacılık ve bölgesel konuların yanı sıra Türkmen doğalgazının Türkiye’ye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusunun ele alındığı açıklandı.
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.
Görüşmede ticaret hacminin artırılması, taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ve Türkmen doğalgazının Türkiye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusundaki işbirliği imkanları değerlendirildi.