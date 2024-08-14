https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/bakan-fidan-turkmen-mevkidasiyla-gorustu-1086839590.html

Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü: Gündem doğalgazda işbirliği oldu

Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü: Gündem doğalgazda işbirliği oldu

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov’la bugün Ankara’da yaptığı görüşmede ticaret, taşımacılık ve bölgesel konuların yanı sıra... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T14:55+0300

2024-08-14T14:55+0300

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türkmenistan

türkmenistan dışişleri bakanlığı

raşid meredov

doğalgaz

hakan fidan

türkiye

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Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmede ticaret hacminin artırılması, taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ve Türkmen doğalgazının Türkiye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusundaki işbirliği imkanları değerlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistan-disisleri-bakanini-kabul-etti--1086796723.html

türkmenistan

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türkmenistan, türkmenistan dışişleri bakanlığı, raşid meredov, doğalgaz, hakan fidan