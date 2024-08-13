https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistan-disisleri-bakanini-kabul-etti--1086796723.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T16:31+0300
2024-08-13T16:31+0300
2024-08-13T16:31+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hakan fidan
türkmenistan
türkmenistan dışişleri bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/rusya-lideri-putin-moskovada-filistin-baskani-abbasla-gorusuyor-1086793721.html
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recep tayyip erdoğan, hakan fidan, türkmenistan, türkmenistan dışişleri bakanlığı
recep tayyip erdoğan, hakan fidan, türkmenistan, türkmenistan dışişleri bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.