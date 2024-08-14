https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/bakan-bolat-duyurdu-duzenleme-yurt-disindan-getirilen-kitap-ve-ilac-gibi-urunleri-kapsamayacak-1086843380.html

Bakan Bolat açıkladı: 'Düzenleme yurt dışından getirilen kitap ve ilaç gibi ürünleri kapsamayacak'

Bakan Bolat açıkladı: 'Düzenleme yurt dışından getirilen kitap ve ilaç gibi ürünleri kapsamayacak'

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’deki ihracatçı sayısını artırmaya yönelik hedefler ve yurt dışından posta yoluyla getirilen ürünlere yönelik limit ve vergi başta... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T16:41+0300

2024-08-14T16:41+0300

2024-08-14T16:42+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

ömer bolat

ilaç

kitap

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satış

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haksız ticaret uygulaması olduğuna kanaat getirerek Türkiye'ye e-posta ve hızlı posta yoluyla gelecek bu ürünlerle ilgili barajı 150 eurodan 30 euroya düşürdüğünü ifade ettiği açıklamasında, akademik kitaplar ve ilaç gibi ürünlerin eski yüksek kategoride kaldığını ve bu ürünlerde bir değişiklik yapılmadığını dile getirdi.'Alışveriş hem satıcı hem alıcı arasında güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek'Otomotiv ve emlak piyasalarında spekülasyon ve manipülasyonlar yapılarak fiyatların yükseltilmesine karşı 1 Kasım 2023 tarihinde ilan sitelerine kimlik doğrulama ve tapu doğrulama zorunluluğu getirildiğini dile getiren Bakan Bolat, yanlış ilan verenlere 100 bin lira ceza uygulaması getirildiğini hatırlattı.15 Eylül tarihinde çıkarılacak yönetmelikle vatandaşların satmak ya da kiralamak istediği gayrimenkulünü e-Devlet üzerinden girerek emlak danışmanını yetkilendireceğini bildiren Bolat, "Bunu yapmakla birçok emlakçıya yetki verilerek fiyatların şişirilmesini önlemiş olacağız. Artı satın alacaklar ya da kiralayacaklar ile satacak kişilerin de zarar etmemesini sağlamış olacağız ve güven duygusu pekişmiş olacak. Emlak danışmanlık hizmeti, daha sonra da otomobilde aynısı yapılacak. Böylece alışveriş hem satıcı hem alıcı arasında güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek” dedi.'Düzenleme yurt dışından getirilen kitap ve ilaç gibi ürünleri kapsamayacak'Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ticaretin yönünün değiştiğini kaydeden Bolat, 4 yıl önce yüzde 4.5 olan e-ticaretin toplam ticaretteki payının yüzde 21'e yükseldiğini söyleyerek, “Son aylarda 3-5 aydır tsunami gibi gelen hızlı kargo veya posta yoluyla bir e-ticaret uygulamasının özellikle tüketicilerimiz açısından güvensiz, zararlı ve riskli ürünlerin gelmesi noktasındaki şikayetlerinin artığını gözlemledik ve bize müracaatları oldu" cümlelesini kaydetti.Açıklamalarına devam eden Bakan Bolat şu cümleleri dile getirdi:'Maksadımız gençlerimizin daha fazla ihracata ilgi duymalarını sağlamak'Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye’nin daha fazla ihracat yaparak döviz gelirini artırması hedefi çerçevesinde çeşitli destek programları yaptıklarını ifade eden Bolat, Bakanlığın yıllık bütçesinin yüzde 60’ının ihracatçılara çeşitli destek programları için kullanıldığını aktardı.Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti:'2030 yılında bugün 140 bin olan ihracatçı sayımızı 200 bine yükseltmek'İhracat Akademisi çerçevesinde hem firma çalışanlarından hem de öğrencilerden oluşacak kadrolarla üniversiteleri harekete geçireceklerini dile getiren Bolat, “Sürekli eğitim merkezleriyle koordineli çalışıp İhracat Akademisi'ne öğrenciler kaydolacak. Gerek Ticaret Bakanlığımızın uzmanları gerekse sektörlerden iyi yetişmiş profesyonel öğretim görevlileri, okutmanlar yoluyla hem pratik hem teorikten onlara yurt dışı pazarlar, ihracat nasıl yapılır, gümrükleme, lojistik, hedef sektörler, hedef ürünler gibi konularda uygulamalı dersler verilecek. Mezunlara da staj imkanları sağlanacak. Böylece amacımız 2030 yılında bugün 140 bin olan ihracatçı sayımızı 200 bine yükseltmek. Bunu yapmakla hem nicelik yani miktar olarak ihracatçı sayısını arttırmış olacağız. Hem de değer itibarıyla ihracatımızın hem miktar olarak hem de değer olarak artmasını sağlamış olacağız. Katma değerli teknolojili ihracatımızı da arttırmak için yoğun çabalarımız var. Onun da artışıyla ihracatımızın değer artışı, miktar artışının çok daha üzerinde olacak” ifadelerine yer verdi.

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ticaret bakanlığı, ömer bolat, ilaç, kitap, emlak, otomobil, satış, e-devlet, avrupa birliği, yükseköğretim kurulu (yök), yök