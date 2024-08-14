https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/alex-de-souza-yikildi-antalyaspora-transfer-yasagi-geldi-1086843717.html

Alex de Souza'ya kötü haber: 'Antalyaspor'a transfer yasağı geldi'

Alex de Souza'ya kötü haber: 'Antalyaspor'a transfer yasağı geldi'

Sputnik Türkiye

240 gündür FIFA tarafından transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncu alamayan Akdeniz ekibi Antalyaspor ödemeleri yaptıktan sonra yasaktan kurtulmuştu. Ancak... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T16:48+0300

2024-08-14T16:48+0300

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FIFA'dan Antalyaspor'a yeniden transfer yasağı getirildi. Kosova Milli Takım futbolcusu Zymer Bytyqi alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.2.2 milyon euro borcu varBelçikalı futbolcunun şikayetçi olmasıyla harekete geçen FIFA müfettişleri Antalyaspor’a yeniden transfer yasağı getirdi. Antalyaspor’dan 2.2 milyon euro alacağı olan Zymer Bytyqi ile anlaşma sağlanması bekleniyor.Yeni transfer dönemi bittiAntalyaspor Teknik direktörü Alex de Souza’nın çok istediği Andros Townsend ile anlaşma sağlanmasına rağmen oyuncuya resmi teklif yapılamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/alexli-antalyaspor-ilk-hazirlik-macina-rus-takimi-ile-cikti-togliatti-3-2-galip-geldi--1085857411.html

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