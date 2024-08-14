https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/alex-de-souza-yikildi-antalyaspora-transfer-yasagi-geldi-1086843717.html
Alex de Souza'ya kötü haber: 'Antalyaspor'a transfer yasağı geldi'
Alex de Souza'ya kötü haber: 'Antalyaspor'a transfer yasağı geldi'
Sputnik Türkiye
240 gündür FIFA tarafından transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncu alamayan Akdeniz ekibi Antalyaspor ödemeleri yaptıktan sonra yasaktan kurtulmuştu. Ancak... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T16:48+0300
2024-08-14T16:48+0300
2024-08-14T16:57+0300
spor
antalya
antalyaspor
alex de souza
transfer
transfer yasağı
fifa
akdeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084292867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_634ca5496d7e9751c48f2bf2c02a986b.jpg
FIFA'dan Antalyaspor'a yeniden transfer yasağı getirildi. Kosova Milli Takım futbolcusu Zymer Bytyqi alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.2.2 milyon euro borcu varBelçikalı futbolcunun şikayetçi olmasıyla harekete geçen FIFA müfettişleri Antalyaspor’a yeniden transfer yasağı getirdi. Antalyaspor’dan 2.2 milyon euro alacağı olan Zymer Bytyqi ile anlaşma sağlanması bekleniyor.Yeni transfer dönemi bittiAntalyaspor Teknik direktörü Alex de Souza’nın çok istediği Andros Townsend ile anlaşma sağlanmasına rağmen oyuncuya resmi teklif yapılamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/alexli-antalyaspor-ilk-hazirlik-macina-rus-takimi-ile-cikti-togliatti-3-2-galip-geldi--1085857411.html
antalya
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084292867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84f203e7b00fc1af3a21934d5b4274f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalyaspor, antalyaspor puan durumu, alex de souza, transfer yasağı, antalyaspor transfer yasağı, antalya nerede, fifa sıralaması,
antalyaspor, antalyaspor puan durumu, alex de souza, transfer yasağı, antalyaspor transfer yasağı, antalya nerede, fifa sıralaması,
Alex de Souza'ya kötü haber: 'Antalyaspor'a transfer yasağı geldi'
16:48 14.08.2024 (güncellendi: 16:57 14.08.2024)
240 gündür FIFA tarafından transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncu alamayan Akdeniz ekibi Antalyaspor ödemeleri yaptıktan sonra yasaktan kurtulmuştu. Ancak Belçikalı eski futbolcusu Zymer Bytyqi'nin alacakları için yaptığı şikayet nedeniyle tekrar transfer yasağı aldı.
FIFA'dan Antalyaspor'a yeniden transfer yasağı getirildi. Kosova Milli Takım futbolcusu Zymer Bytyqi alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
2.2 milyon euro borcu var
Belçikalı futbolcunun şikayetçi olmasıyla harekete geçen FIFA müfettişleri Antalyaspor’a yeniden transfer yasağı getirdi. Antalyaspor’dan 2.2 milyon euro alacağı olan Zymer Bytyqi ile anlaşma sağlanması bekleniyor.
Yeni transfer dönemi bitti
Antalyaspor Teknik direktörü Alex de Souza’nın çok istediği Andros Townsend ile anlaşma sağlanmasına rağmen oyuncuya resmi teklif yapılamayacak.