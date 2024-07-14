https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/alexli-antalyaspor-ilk-hazirlik-macina-rus-takimi-ile-cikti-togliatti-3-2-galip-geldi--1085857411.html
Alex'li Antalyaspor ilk hazırlık maçına Rus takımı ile çıktı: Togliatti 3-2 galip geldi
Alex'li Antalyaspor ilk hazırlık maçına Rus takımı ile çıktı: Togliatti 3-2 galip geldi
Sputnik Türkiye
Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Antalyaspor ilk hazırlık maçında Rusya'nın Akron Togliatti takımına 3-2 mağlup oldu. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T22:29+0300
2024-07-14T22:29+0300
2024-07-14T22:29+0300
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2024-2025 sezonu hazırlıklarına 7 Temmuz'da Antalya'da yaptığı antrenmanla başlayan Antalyaspor daha sonra ilk kamp dönemi için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesislerine gelerek burada devam ediyor. Teknik direktörlüğe getirilen Alex de Souza yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar İstiklal Stadı'nda yaptığı ilk hazırlık maçında Rusya'nın Akron Togliatti takımı ile karşı karşıya geldi. Maça Ataberk, Gerxhaliu, Soner, Erkan, Efecan, Emir, Mevlüthan, Mert, Civan, Harun ve Yannick ilk 11'i ile başlayan Akrepler, mücadelenin ilk yarısı 2-0 mağlup tamamlandı. İkinci yarıya Piric, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Erdal, Mehmet, Burak, Van de Streek ve Safuri 11'i ile başlayan Antalyaspor 59. dakikada Van de Streek'in ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. 85. dakikada Veysel Sarı'nın golü ile beraberliği yakalayan Antalyaspor karşılaşmanın son dakikasında yediği golle mücadeleyi 3-2'lik mağlubiyetle tamamladı.17 Temmuz'da son bulacak Burdur kampının ardından Erzurum'a gidecek olan Antalyaspor, hazırlıklarına burada devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/avrupanin-2024-sampiyonu-belli-olacak-ingiltere---ispanya-maci-basladi--1085856814.html
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alex, alex de souza, antalyaspor, rusya, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hazırlık, hazırlık maçı
alex, alex de souza, antalyaspor, rusya, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hazırlık, hazırlık maçı
Alex'li Antalyaspor ilk hazırlık maçına Rus takımı ile çıktı: Togliatti 3-2 galip geldi
Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Antalyaspor ilk hazırlık maçında Rusya'nın Akron Togliatti takımına 3-2 mağlup oldu.
2024-2025 sezonu hazırlıklarına 7 Temmuz'da Antalya'da yaptığı antrenmanla başlayan Antalyaspor daha sonra ilk kamp dönemi için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesislerine gelerek burada devam ediyor. Teknik direktörlüğe getirilen Alex de Souza yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar İstiklal Stadı'nda yaptığı ilk hazırlık maçında Rusya'nın Akron Togliatti takımı ile karşı karşıya geldi.
Maça Ataberk, Gerxhaliu, Soner, Erkan, Efecan, Emir, Mevlüthan, Mert, Civan, Harun ve Yannick ilk 11'i ile başlayan Akrepler, mücadelenin ilk yarısı 2-0 mağlup tamamlandı. İkinci yarıya Piric, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Erdal, Mehmet, Burak, Van de Streek ve Safuri 11'i ile başlayan Antalyaspor 59. dakikada Van de Streek'in ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. 85. dakikada Veysel Sarı'nın golü ile beraberliği yakalayan Antalyaspor karşılaşmanın son dakikasında yediği golle mücadeleyi 3-2'lik mağlubiyetle tamamladı.
17 Temmuz'da son bulacak Burdur kampının ardından Erzurum'a gidecek olan Antalyaspor, hazırlıklarına burada devam edecek.