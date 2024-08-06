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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/almanyadan-turkiyeye-ortulu-yaptirim-akkuyu-ngsnin-turbinleri-alman-gumrugunde-bekliyor-1086545042.html
Almanya’dan Türkiye’ye örtülü yaptırım: Akkuyu NGS’nin türbinleri Alman gümrüğünde bekliyor
Almanya’dan Türkiye’ye örtülü yaptırım: Akkuyu NGS’nin türbinleri Alman gümrüğünde bekliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin Eurofighter Savaş Uçağı alımına engel olan Almanya şimdi de Türkiye'nin ilk nükleer santralini engelliyor. Almanya’dan sipariş edilen ve parası... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T14:50+0300
2024-08-06T14:50+0300
türkiye
almanya
türkiye
recep tayyip erdoğan
olaf scholz
yaptırım
ekonomik yaptırım
ambargo
silah ambargosu
akkuyu
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NATO’da Türkiye ile ittifak halinde olan Almanya başta savunma sanayi ve enerji olmak üzere birçok konuda Türkiye’ye üstü kapalı ambargo uyguluyor. Almanya’nın üstü kapalı uyguladığı yaptırımların sonuncusu enerji sektöründe yaşanıyor.Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kurulumunda kullanılacak parçalar Alman şirket tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında üretildi ve bir yıldır gümrükte bekliyor. Parçaların gelmemesi nedeniyle Akkuyu’nun elektrik üretimine başlaması gecikiyor.Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin daha önce yaptığı açıklamada "400 kilovoltluk gerilim ekipmanının yüzde 60'ı halihazırda Siemens tarafından üretilmiş, sevk edilmek üzere hazır. Ancak geçen sene temmuzdan bu yana hazır durumda olmasına rağmen sahaya sevk edilemedi. Almanya'da bulunan bu ekipmanın sahaya sevk edilmesi için Türkiye tarafıyla çok kapsamlı girişimlerde bulunduk ancak olumlu sonuca ulaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan-Scholz görüşmesinde konu gündeme geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO liderler zirvesinde bir araya geldiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede de konu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşte uçakta yaptığı açıklamada “Almanya'yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir. Bunu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ikili görüşmemde tekrar hatırlattım. Gerek Eurofighter Typhoon uçak alım talebimizin karşılanmaması, gerek türbin konusu, gerekse bizim fırkateynlerimizde kullanılan bazı makinelerin alınması hususunda ortaya çıkan sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Gelişmeleri takip edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Almanya ambargoyu sürdürüyorAlmanya’nın tavrının değişip değişmediğine ilişkin Sputnik’in sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları “Akkuyu’da kullanılacak olan türbinlerin parası ödendi. Hazır olan parçalar anlaşılmaz bir şekilde Alman gümrüğünde bekliyor. Almanya’nın Türkiye’ye karşı açıklanmış bir ambargo kararı yok. Ama bu parçaların gönderilmesine ilişkin şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı” bilgisini verdi.Almanya savunma sanayinde de ambargo uyguluyorAlmanya’nın Türkiye’ye yönelik ambargosunun daha önce de örnekleri yaşanmıştı. Almanya Türkiye'nin ürettiği denizaltıların parçalarını satışına engel olmuştu. Yine Almanya Türkiye’ye bazı silahların satışı konusunda da ayak diretmişti. Türkiye’nin almak istediği 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağı için de Almanya'nın engellemesi kamuoyu tarafından biliniyor.Akkuyu’da inşaat devam ediyorAkkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kuruması için çalışmalar ise tüm engellemelere rağmen devam ediyor. Akkuyu’da son olarak üçüncü ünitenin pompa istasyonunun temel plakasının betonlama işlemi tamamlandı. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor.Eksik parçaların alınması için alternatif aranıyorAlmanya'nın gizli ambargosunu sürdürmesi ihtimaline karşı santral için gerekli parçaların tedariği için de çalışmalar devam ediyor. Almanya’nın yaptırımına karşı alternatif olarak Çin’e sipariş verildi. Almanya’nın engellemelerinin devam etmesi durumunda eksik parçaların Çin'den gelmesi için hazırlıklar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/scholz-israile-silah-tedarikini-durdurma-karari-almadiklarini-soyledi-1086175383.html
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akkuyu nükleer santrali nerede, akkuyu nükleer santrali kaç üniteden oluşmaktadır, akkuyu nükleer santrali kimin, almanya yaptırımları türkiye, almanya türkiye ilişkileri, almanya türkiye ile dost mu, eurofighter typhoon türkiye
akkuyu nükleer santrali nerede, akkuyu nükleer santrali kaç üniteden oluşmaktadır, akkuyu nükleer santrali kimin, almanya yaptırımları türkiye, almanya türkiye ilişkileri, almanya türkiye ile dost mu, eurofighter typhoon türkiye

Almanya’dan Türkiye’ye örtülü yaptırım: Akkuyu NGS’nin türbinleri Alman gümrüğünde bekliyor

14:50 06.08.2024
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZAlmanya- Türkiye
Almanya- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
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Türkiye’nin Eurofighter Savaş Uçağı alımına engel olan Almanya şimdi de Türkiye'nin ilk nükleer santralini engelliyor. Almanya’dan sipariş edilen ve parası ödenen türbinlerin Alman gümrüğünden çıkmasına izin verilmiyor.
NATO’da Türkiye ile ittifak halinde olan Almanya başta savunma sanayi ve enerji olmak üzere birçok konuda Türkiye’ye üstü kapalı ambargo uyguluyor. Almanya’nın üstü kapalı uyguladığı yaptırımların sonuncusu enerji sektöründe yaşanıyor.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kurulumunda kullanılacak parçalar Alman şirket tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında üretildi ve bir yıldır gümrükte bekliyor. Parçaların gelmemesi nedeniyle Akkuyu’nun elektrik üretimine başlaması gecikiyor.
Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin daha önce yaptığı açıklamada "400 kilovoltluk gerilim ekipmanının yüzde 60'ı halihazırda Siemens tarafından üretilmiş, sevk edilmek üzere hazır. Ancak geçen sene temmuzdan bu yana hazır durumda olmasına rağmen sahaya sevk edilemedi. Almanya'da bulunan bu ekipmanın sahaya sevk edilmesi için Türkiye tarafıyla çok kapsamlı girişimlerde bulunduk ancak olumlu sonuca ulaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan-Scholz görüşmesinde konu gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO liderler zirvesinde bir araya geldiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede de konu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşte uçakta yaptığı açıklamada “Almanya'yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir. Bunu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ikili görüşmemde tekrar hatırlattım. Gerek Eurofighter Typhoon uçak alım talebimizin karşılanmaması, gerek türbin konusu, gerekse bizim fırkateynlerimizde kullanılan bazı makinelerin alınması hususunda ortaya çıkan sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Gelişmeleri takip edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya ambargoyu sürdürüyor

Almanya’nın tavrının değişip değişmediğine ilişkin Sputnik’in sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları “Akkuyu’da kullanılacak olan türbinlerin parası ödendi. Hazır olan parçalar anlaşılmaz bir şekilde Alman gümrüğünde bekliyor. Almanya’nın Türkiye’ye karşı açıklanmış bir ambargo kararı yok. Ama bu parçaların gönderilmesine ilişkin şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı” bilgisini verdi.

Almanya savunma sanayinde de ambargo uyguluyor

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik ambargosunun daha önce de örnekleri yaşanmıştı. Almanya Türkiye'nin ürettiği denizaltıların parçalarını satışına engel olmuştu. Yine Almanya Türkiye’ye bazı silahların satışı konusunda da ayak diretmişti. Türkiye’nin almak istediği 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağı için de Almanya'nın engellemesi kamuoyu tarafından biliniyor.

Akkuyu’da inşaat devam ediyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kuruması için çalışmalar ise tüm engellemelere rağmen devam ediyor. Akkuyu’da son olarak üçüncü ünitenin pompa istasyonunun temel plakasının betonlama işlemi tamamlandı. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor.

Eksik parçaların alınması için alternatif aranıyor

Almanya'nın gizli ambargosunu sürdürmesi ihtimaline karşı santral için gerekli parçaların tedariği için de çalışmalar devam ediyor. Almanya’nın yaptırımına karşı alternatif olarak Çin’e sipariş verildi. Almanya’nın engellemelerinin devam etmesi durumunda eksik parçaların Çin'den gelmesi için hazırlıklar devam ediyor.
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