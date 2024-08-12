https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yeni-anayasa-calismalari-basliyor-ak-parti-tarih-verdi-1086771569.html
Yeni anayasa çalışmaları başlıyor: AK Parti tarih verdi
Yeni anayasa çalışmaları başlıyor: AK Parti tarih verdi
Sputnik Türkiye
AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak. Buna göre AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, yeni anayasa çalışmaları kapsamında... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T21:18+0300
2024-08-12T21:18+0300
2024-08-12T21:19+0300
türkiye
ak parti
anayasa
çalışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084313528_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_e804e0edf3a7b3a2ebdb29f8e8ced37c.jpg
AK Parti'nin, 'sivil ve demokratik bir anayasa' hazırlama hedefi çerçevesinde yapılan çalışmalara hız verdiği açıklandı.Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı ilk olarak akademisyenler ve hukukçuların katıldığı çalıştay düzenleyecek.Yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekim ayında gerçekleştirilecek çalıştayla 'nasıl bir anayasa olması' ve anayasa çalışmalarının şekline ilişkin konular ele alınacak.Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-roportajina-tutuklama-cumhurbaskanina-hakaret-halki-kin-ve-dusmanliga-alenen-tahrik-etme--1086770063.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084313528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a48cdbf99e7943c520a6145a44c7ce43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, anayasa, çalışma
ak parti, anayasa, çalışma
Yeni anayasa çalışmaları başlıyor: AK Parti tarih verdi
21:18 12.08.2024 (güncellendi: 21:19 12.08.2024)
AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak. Buna göre AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, yeni anayasa çalışmaları kapsamında akademisyenler ve hukukçuların katılımıyla bir çalıştay düzenleyecek. Son aşamada ise çıkan rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
AK Parti'nin, 'sivil ve demokratik bir anayasa' hazırlama hedefi çerçevesinde yapılan çalışmalara hız verdiği açıklandı.
Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı ilk olarak akademisyenler ve hukukçuların katıldığı çalıştay düzenleyecek.
Yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekim ayında gerçekleştirilecek çalıştayla 'nasıl bir anayasa olması' ve anayasa çalışmalarının şekline ilişkin konular ele alınacak.
Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.