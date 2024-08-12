https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yeni-anayasa-calismalari-basliyor-ak-parti-tarih-verdi-1086771569.html

Yeni anayasa çalışmaları başlıyor: AK Parti tarih verdi

Yeni anayasa çalışmaları başlıyor: AK Parti tarih verdi

Sputnik Türkiye

AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak. Buna göre AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, yeni anayasa çalışmaları kapsamında... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T21:18+0300

2024-08-12T21:18+0300

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türkiye

ak parti

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çalışma

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AK Parti'nin, 'sivil ve demokratik bir anayasa' hazırlama hedefi çerçevesinde yapılan çalışmalara hız verdiği açıklandı.Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı ilk olarak akademisyenler ve hukukçuların katıldığı çalıştay düzenleyecek.Yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekim ayında gerçekleştirilecek çalıştayla 'nasıl bir anayasa olması' ve anayasa çalışmalarının şekline ilişkin konular ele alınacak.Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-roportajina-tutuklama-cumhurbaskanina-hakaret-halki-kin-ve-dusmanliga-alenen-tahrik-etme--1086770063.html

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