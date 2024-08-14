https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/abdden-ortadogu-aciklamasi-durum-cok-ciddi-iranin-olasi-saldirisina-haziriz-1086821685.html

ABD'den 'Ortadoğu' açıklaması: 'Durum çok ciddi, İran'ın olası saldırısına hazırız'

ABD'den 'Ortadoğu' açıklaması: 'Durum çok ciddi, İran'ın olası saldırısına hazırız'

Sputnik Türkiye

İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen saldırı sonrası İsrail'e yapacağını açıkladığı misilleme saldırısı için bekleyiş sürerken... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T10:07+0300

2024-08-14T10:07+0300

2024-08-14T10:07+0300

dünya

abd

abd ordusu

abd savunma bakanlığı (pentagon)

patrick ryder

israil

iran

iran devrim muhafızları

israil ordusu (idf)

ismail haniye

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Ortadoğu'daki durumun çok ciddi olduğunu ve ABD'nin olası bir İran saldırısına hazır olduğunu açıkladı.Ryder, mevcut durum ışığında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgeye ek savunma silahları ve mühimmat gönderilmesini emrettiğini söyledi.Bununla beraber Ryder, bu hafta İran'ın İsrail'e misilleme yapmasının mümkün olup olmadığı sorusuna "Kesinlikle mümkün" cevabını verdi.Pentagon Sözcüsü, "(Muhtemel saldırıyı) ciddiye almamız gerektiğini ve bunu yaptığımızı söylemek dışında, ne zaman saldıracaklarını tahmin etmeye veya spekülasyon yapmaya çalışmayacağım. Bu yüzden hazırlıklı olacağız ve hazırız" ifadelerini kullandı.Ryder, ABD'nin durumu yatıştırmak, güçlerini korumak ve İsrail'in savunmasını desteklemek istediğini yineledi.'Diplomasinin işe yaraması için daima zaman vardır'Pentagon Sözcüsü Ryder, bölgede kimsenin gerilimin tırmandığını görmek istemediğini ve mevcut durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini arzulamadığını de belirtti."Diplomasinin işe yaraması için daima zaman vardır" diyen Ryder, "Yani, umarım, kendimizi bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda bulmayız. Ancak İsrail'in savunmasında kullanmamız gerekirse, kullanacağız. Burada yapmaya çalıştığımız şey, daha geniş bir bölgesel çatışmayı caydırmak, İran'ın misilleme yapma ve potansiyel olarak ezici bir güç kullanma tehdidinde bulunduğu çok gergin bir Ortadoğu'da bölgesel bir savaşı önlemek ve İsrail'in savunmasına yardımcı olma taahhüdümüzde yine çok net olduk" diye ekledi.Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.Pentagon, bu ayın başlarında, İran'ın İsrail'e olası bir misilleme yapmasını önlemek için Ortadoğu'ya takviye güç konuşlandıracağını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/suriyede-tansiyon-yukseldi-iran-destekli-gruplar-ile-abd-gucleri-karsi-karsiya-geldi-1086820417.html

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iran

gazze

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