https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abd-baskan-adayi-trumpin-secim-ofisine-hirsiz-girdi-1086809024.html
ABD başkan adayı Trump’ın seçim ofisine hırsız girdi
ABD başkan adayı Trump’ın seçim ofisine hırsız girdi
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri 45.Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi. Şüpheli seçim... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T22:04+0300
2024-08-13T22:04+0300
2024-08-13T22:04+0300
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ABD başkan adayı Donald Trump’ın Virginia eyaletinde yer alan Ashburn’daki seçim ofisine hırsız girdi. Yetkililer, şüphelinin herhangi bir şey çalıp çalmadığını araştırdıklarını ifade etti.'Şüpheli ofise zorla girdi'Yerel polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ofise zorla girdiğini ve içeride dolaştığını belirtti. Şüphelinin, koyu renk kıyafetler giydiği, şapka taktığı ve sırt çantası taşıdığı belirlendi.'Nadir görülen bir durum'Loudoun Şerifi Mike Chapman yaptığı açıklamada, "Herhangi bir siyasi kampanyanın ya da partinin ofisine zorla girilmesi nadir görülen bir durumdur. Şüphelinin kimliğini tespit etmeye, olayın nedenini araştırmaya ve ne çalınmış olabileceği gibi geride ne bırakılmış olabileceğini de belirlemeye kararlıyız" dedi.Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Trump’ın seçim ekibi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abd-eski-baskani-trump-xe-geri-dondu-1086768631.html
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ABD başkan adayı Trump’ın seçim ofisine hırsız girdi
Amerika Birleşik Devletleri 45.Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi. Şüpheli seçim ofisindeki güvenlik kameralarına yakalandı. Koyu renk kıyafetler giyen zanlının, şapka taktığı ve sırt çantası taşıdığı aktarıldı.
ABD başkan adayı Donald Trump’ın Virginia eyaletinde yer alan Ashburn’daki seçim ofisine hırsız girdi. Yetkililer, şüphelinin herhangi bir şey çalıp çalmadığını araştırdıklarını ifade etti.
'Şüpheli ofise zorla girdi'
Yerel polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ofise zorla girdiğini ve içeride dolaştığını belirtti. Şüphelinin, koyu renk kıyafetler giydiği, şapka taktığı ve sırt çantası taşıdığı belirlendi.
'Nadir görülen bir durum'
Loudoun Şerifi Mike Chapman yaptığı açıklamada, "Herhangi bir siyasi kampanyanın ya da partinin ofisine zorla girilmesi nadir görülen bir durumdur. Şüphelinin kimliğini tespit etmeye, olayın nedenini araştırmaya ve ne çalınmış olabileceği gibi geride ne bırakılmış olabileceğini de belirlemeye kararlıyız" dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Trump’ın seçim ekibi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.