https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/universite-tercih-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-yks-tercih-sonuclari-aciklandi-1086742725.html

Gözler ÖSYM'de: YKS sonuçları ve sonrasında süreç nasıl işleyecek? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Gözler ÖSYM'de: YKS sonuçları ve sonrasında süreç nasıl işleyecek? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Sputnik Türkiye

2024 YKS tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca aday, hangi üniversiteye yerleşeceğini öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. YKS tercih... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T08:41+0300

2024-08-12T08:41+0300

2024-08-12T08:41+0300

türkiye

üniversite

üniversite sınavı

üniversite sınavı

tercih

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25 Temmuz’da başlayan üniversite tercih dönemi, ağustos ayının ilk haftasında sona erdi.YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM, 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacak olması, tercih sonuçlarının bu tarihten önce duyurulacağını gösteriyor. Geçen yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu yıl ise sonuçların 14 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?YKS sonuçlarının bugün açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların her an açıklanabileceği düşünülüyor. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin sistemini düzenli olarak kontrol etmeli.YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bu sayfalardan sorgulayabilirler.Üniversite kayıtları ne zaman?YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihlerinde kayıtlarını yapabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak.YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?Üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek ve ek yerleştirme işlemleri başlayacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak. Ek tercih işlemleriyle ilgili detaylar, ÖSYM tarafından daha sonra duyurulacak.

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