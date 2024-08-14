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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı Programı’nda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kadın işsizliği verilerine değindi. İşsizlik... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
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‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
Sputnik Türkiye
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de kadın işsizliği yüzde 37’ye dayandı. Radyo Sputnik’te Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki kadın işsizliği verilerini aktaran gazeteci Güçlü Özgan, konuya ilişkin şunları söyledi:‘Kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın ve erkek oranına değinen Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
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аудио, radyo, radyo, kadın, işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
аудио, radyo, radyo, kadın, işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’

09:05 14.08.2024 (güncellendi: 15:37 14.08.2024)
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı Programı’nda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kadın işsizliği verilerine değindi. İşsizlik verilerinin ekonomik durgunluğun göstergesi olduğunu söyleyen Özgan, “2014 yılından bugüne kadar geniş tanımlı kadın işsizliği en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.” dedi
TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de kadın işsizliği yüzde 37’ye dayandı. Radyo Sputnik’te Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki kadın işsizliği verilerini aktaran gazeteci Güçlü Özgan, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Mayıs-haziran karşılaştırması bile yapıldığı zaman bazı gerçeklikler ortaya çıkıyor. İşsiz kadın sayısı bir ayda yüzde 11,3’ten yüzde 12,4’e yükselerek 1 milyon 386 binden 1 milyon 515 bine çıktı. Tam da bu veriler ekonomik durgunluğun bir göstergesi. 2014 yılından bugüne kadar geniş tanımlı kadın işsizliği en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Kadınlar iş yerlerinde bir kriz beklentisi olduğu zaman kolaylıkla gözden çıkarılıyorlar.”

‘Kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’

Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın ve erkek oranına değinen Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
“Aile kavramı üzerinde bu kadar çok duran az hükümet var. Kadınlar arasında görülen işsizliğin aile yapısına ve aile içi dengelere nasıl etki edeceğinin konuşulması gerekiyor. Ama alınan kararlara bakınca bu yönde hareket ettiklerini söylemek mümkün değil. OECD verilerine göre Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadınların oranı yüzde 34,4 olurken, erkeklerin genel kayıt dışı çalışma oranı ise 23,8 olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise tek haneli işsizlik oranlarının öngörüldüğünü söylüyor.”
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