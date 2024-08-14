‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’

“Aile kavramı üzerinde bu kadar çok duran az hükümet var. Kadınlar arasında görülen işsizliğin aile yapısına ve aile içi dengelere nasıl etki edeceğinin konuşulması gerekiyor. Ama alınan kararlara bakınca bu yönde hareket ettiklerini söylemek mümkün değil. OECD verilerine göre Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadınların oranı yüzde 34,4 olurken, erkeklerin genel kayıt dışı çalışma oranı ise 23,8 olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise tek haneli işsizlik oranlarının öngörüldüğünü söylüyor.”