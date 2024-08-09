https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/edirnede-su-seviyesi-dusen-derede-oksijensiz-kalan-baliklar-oldu-1086661373.html

Edirne'de su seviyesi düşen derede oksijensiz kalan balıklar öldü

Edirne'de su seviyesi düşen derede oksijensiz kalan balıklar öldü

Sputnik Türkiye

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danışment Deresi'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T02:15+0300

2024-08-09T02:15+0300

2024-08-09T02:15+0300

türkiye

edirne

keşan

keşan

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Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle deredeki su seviyesi düştü.Büyük bölümü kuruyan derenin denizle bağlantısı da kesilince oksijensiz kalan balıklar öldü.Kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekiplerine bildirdi.Ekipler olay yerine gelerek inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/kaymakam-ve-ak-parti-ilce-baskani-dahil-11-kisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1086425580.html

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edirne

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