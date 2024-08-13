https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ak-partiye-katilacak-milletvekili-belli-oldu-1086798187.html

23. kuruluş yıldönümü AK Parti'ye İYİ Parti'den milletvekili transferi

23. kuruluş yıldönümü AK Parti'ye İYİ Parti'den milletvekili transferi

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü yarın kutlanacak. Kutlama sırasında AK Parti'ye çok sayıda isim katılım sağlayacak. Bu isimlerde ilki Eski İYİ Parti... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T17:29+0300

2024-08-13T17:29+0300

2024-08-13T18:16+0300

politika

iyi parti

ak parti

istifa

recep tayyip erdoğan

seçim

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Türk siyasetinde 23 yıl geçiren AK Parti yeni yaşını yarın kutlamaya hazırlanıyor. Ankara'da gerçekleştirilecek kutlamada bazı yeni isimler de AK Parti'ye katılacak.AK Parti'ye katılan ilk isim İzsiz oldu14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz partisinden istifa etmişti. Bugün yaptığı açıklama ile AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?Seyithan İzsiz 1976 yılında Van'ın Çatak ilçesinde dünyaya geldi. İş insanı ve siyaset bilimcisi olan İzsiz, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamlamış, yüksek lisansını ise İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak görev yaparken 14 Haziran 2024 tarihinde partisinden istifa etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yeni-anayasa-calismalari-basliyor-ak-parti-tarih-verdi-1086771569.html

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