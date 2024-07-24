https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/milli-egitim-bakani-tekinden-fransiz-okullarina-mevzuat-hatirlatmasi-yok-hukmunde-olacaklar-1086165808.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Fransız okullarına mevzuat hatırlatması: 'Yok hükmünde olacaklar'

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Fransız okullarına mevzuat hatırlatması: 'Yok hükmünde olacaklar'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yabancı ülke okullarının yasal durumuna ilişkin, "Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T15:00+0300

2024-07-24T15:00+0300

2024-07-24T15:00+0300

türkiye

meb

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özel okullar

yusuf tekin

okul

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Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Fransız okullarıyla ilgili bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine Tekin, "Bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun, eğitimle ilgili yasal düzenlemelerimizin amir hükümleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Müzakere yapıp bahsi geçen okulları yasal sınırlar içerisinde eğitim öğretim vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.Tekin, bu okullarla ilgili nasıl işlem yapıldığına ilişkin soruya, "Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretime devam edecekler, girmezlerse zaten yok hükmündeler." yanıtını verdi. Tekin, sözlerine şöyle devam etti:'Görüşmeler devam ediyor'Konu hakkında ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Tekin, yeni yasama dönemine yetişme ihtimalinin olmadığını söyledi.Bakan Tekin, "Uluslararası sözleşme yapalım. Özellikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim öğretim alanında demokratik ve özgür biçimde kendi kültürlerini, ana dillerini öğrenebilecekleri zeminde uluslararası anlaşma yapmak için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.Yabancı ülke okullarındaki öğrenci sayısına ilişkin soruyu da Tekin, "Yasal olmadıkları için elimizde yasal bir veri yok." diye yanıtladı.Tekin, geçmiş hükümetlerin de 1993, 1998 ve 2000 yıllarında Fransa'yı bu konuda uyardığını ancak Fransa'nın bu konuda adım atmaktan imtina ettiğini hatırlatarak, "Bizim yapmak istediğimiz şey, Fransa'nın da dahil olduğu diğer ülkelerle karşılıklı uluslararası sözleşme yapmak." değerlendirmesinde bulundu.'Öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili yepyeni başlangıç yapıyoruz'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ne zaman Meclis Genel Kurulu'na geleceğine ilişkin soru üzerine Tekin, bu konuda bilgisinin olmadığını belirtti.Tekin, kanun teklifiyle ilgili bazı itirazların olduğunun anımsatılması üzerine şunları kaydetti:"Meclis kapanmadan kanun geçecek mi?" sorusuna ise Tekin, "Onu bilemem. Ama sonuçta TBMM'de süreç devam ediyor. Tamamen Genel Kurul'un takdirinde." yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/milli-egitim-bakani-tekin-milli-egitimde-cag-atladik-1085831630.html

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