https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yarin-en-kritik-gun-kuyumculardan-altin-icin-yil-sonu-beklentisi-geldi-islam-memis-tarih-verdi-1086778534.html
Yarın en kritik gün: Kuyumculardan altın için yıl sonu beklentisi geldi, İslam Memiş tarih verdi
Yarın en kritik gün: Kuyumculardan altın için yıl sonu beklentisi geldi, İslam Memiş tarih verdi
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesinde hareketli bir seyir izliyor. Özellikle ons altın ve gram altın fiyatları üzerindeki... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T09:14+0300
2024-08-13T09:14+0300
2024-08-13T09:14+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
islam memiş
kuyum
kuyumcu
istanbul kuyumcular odası (iko)
izmir kuyumcular odası
istanbul kuyumcular odası
tahmin
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Piyasalar, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Ayrıca bugün de üretici fiyat endeksin açıklanması bekleniyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'a göre, enflasyon verisi düşük gelirse altın fiyatları artabilir ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri yeniden canlanabilir. Waterer, bu durumda ons altının 2 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.Gram altın fiyatı ne kadar?13 Ağustos itibarıyla gram altın 2 bin 627 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 482 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını da 18 bin 241 TL’den ekranlara yansıyor. Yıl sonu için gram altının 3 bin TL'yi bulabileceği belirtiliyor. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altının güvenilir bir liman olduğunu ve uluslararası gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor. İç piyasada gram altın fiyatı merakla takip edilirken, kuyumcular yıl sonu için 3 bin TL seviyesini hedef gösteriyor.Kuyumculardan altın için yıl sonu beklentisiYılbaşına kadar altının yüzde 10 daha artabileceğini vurgulayan Özman, şunları söyledi: Çarşamba gününe dikkat: Büyük kırılma bekleniyorPara Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede, Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin ardından piyasalarda büyük bir kırılma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Memiş, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin bu tarihten sonra netlik kazanacağını ve döviz kurlarında da önemli hareketlenmelerin görülebileceğini ifade ediyor.
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Yarın en kritik gün: Kuyumculardan altın için yıl sonu beklentisi geldi, İslam Memiş tarih verdi
Altın fiyatları, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesinde hareketli bir seyir izliyor. Özellikle ons altın ve gram altın fiyatları üzerindeki belirsizlik, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İslam Memiş ve kuyumculardan iki senaryolu tahmin geldi. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Piyasalar, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Ayrıca bugün de üretici fiyat endeksin açıklanması bekleniyor.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'a göre, enflasyon verisi düşük gelirse altın fiyatları artabilir ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri yeniden canlanabilir. Waterer, bu durumda ons altının 2 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.
Gram altın fiyatı ne kadar?
13 Ağustos itibarıyla gram altın 2 bin 627 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 482 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını da 18 bin 241 TL’den ekranlara yansıyor. Yıl sonu için gram altının 3 bin TL'yi bulabileceği belirtiliyor. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altının güvenilir bir liman olduğunu ve uluslararası gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor. İç piyasada gram altın fiyatı merakla takip edilirken, kuyumcular yıl sonu için 3 bin TL seviyesini hedef gösteriyor.
Kuyumculardan altın için yıl sonu beklentisi
Yılbaşına kadar altının yüzde 10 daha artabileceğini vurgulayan Özman, şunları söyledi:
“2024 yılının Ocak ayında 2 bin 700'lü rakamlar telaffuz ediliyordu, zaten şu anda 2 bin 700 TL oldu. Yani aslında yılın 8. ayında beklentiler karşılandı. Yıl sonu altın fiyatı beklentisi 2 bin 700 TL idi ve 2 bin 700 TL'ye ulaştı. Bundan sonra daha artar mı? Evet, artar. Yani şu anda senenin bitmesine 4 ay var, en azından bu süre içerisinde yüzde 10 daha artacaktır ve 3 bin TL sınırına ulaşacaktır. Bundan sonraki hedef yılbaşı için 3 bin TL olacaktır diyebilirim.”
Çarşamba gününe dikkat: Büyük kırılma bekleniyor
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede, Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin ardından piyasalarda büyük bir kırılma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Memiş, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin bu tarihten sonra netlik kazanacağını ve döviz kurlarında da önemli hareketlenmelerin görülebileceğini ifade ediyor.