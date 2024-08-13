https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yarin-en-kritik-gun-kuyumculardan-altin-icin-yil-sonu-beklentisi-geldi-islam-memis-tarih-verdi-1086778534.html

Yarın en kritik gün: Kuyumculardan altın için yıl sonu beklentisi geldi, İslam Memiş tarih verdi

Yarın en kritik gün: Kuyumculardan altın için yıl sonu beklentisi geldi, İslam Memiş tarih verdi

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesinde hareketli bir seyir izliyor. Özellikle ons altın ve gram altın fiyatları üzerindeki... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T09:14+0300

2024-08-13T09:14+0300

2024-08-13T09:14+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

islam memiş

kuyum

kuyumcu

istanbul kuyumcular odası (iko)

izmir kuyumcular odası

istanbul kuyumcular odası

tahmin

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Piyasalar, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Ayrıca bugün de üretici fiyat endeksin açıklanması bekleniyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'a göre, enflasyon verisi düşük gelirse altın fiyatları artabilir ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri yeniden canlanabilir. Waterer, bu durumda ons altının 2 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.Gram altın fiyatı ne kadar?13 Ağustos itibarıyla gram altın 2 bin 627 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 482 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını da 18 bin 241 TL’den ekranlara yansıyor. Yıl sonu için gram altının 3 bin TL'yi bulabileceği belirtiliyor. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altının güvenilir bir liman olduğunu ve uluslararası gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor. İç piyasada gram altın fiyatı merakla takip edilirken, kuyumcular yıl sonu için 3 bin TL seviyesini hedef gösteriyor.Kuyumculardan altın için yıl sonu beklentisiYılbaşına kadar altının yüzde 10 daha artabileceğini vurgulayan Özman, şunları söyledi: Çarşamba gününe dikkat: Büyük kırılma bekleniyorPara Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede, Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin ardından piyasalarda büyük bir kırılma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Memiş, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin bu tarihten sonra netlik kazanacağını ve döviz kurlarında da önemli hareketlenmelerin görülebileceğini ifade ediyor.

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