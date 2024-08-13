https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sosyal-medya-icin-vpn-kullananlara-kotu-haberi-siber-guvenlik-uzmani-verdi-zombiye-donusebilir-1086778082.html

Sosyal medya için VPN kullananlara kötü haberi siber güvenlik uzmanı verdi: 'Zombiye dönüşebilir'

Sosyal medya için VPN kullananlara kötü haberi siber güvenlik uzmanı verdi: 'Zombiye dönüşebilir'

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 50 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Instagram, 8 gün boyunca erişime kapatılmıştı. Bu süre zarfında kullanıcılar, VPN (Sanal Özel Ağ)... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T08:18+0300

2024-08-13T08:18+0300

2024-08-13T08:19+0300

sosyal güvenlik uzmanları derneği

sosyal medya

sosyal medya yasası

sosyal medya akımı

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sosyal medya bağımlılığı

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Erişim engeli süresince kullanıcılar, VPN ile hesaplarına ulaşmaya çalıştı. 8 gün sonra Instagram yeniden erişime açıldı ve kullanıcılar VPN uygulamalarını kaldırmaya başladı. Ancak bu süreçte, kullanılan VPN'lerin güvenliği konusunda ciddi endişeler ortaya çıktı. Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, VPN kullanımıyla ilgili riskleri değerlendirdi.VPN güvenli mi?Akdemir, her VPN uygulamasının güvenli olmadığını belirterek, "VPN yapısı itibarıyla cihazınız ile farklı bir ağ arasında kapalı bir köprü bağlantısı oluşturur. Ancak bazı kötü niyetli kişiler, sahte VPN ağları oluşturarak kullanıcıları zararlı ağlara çekebilir. Bu durum, kullanıcı şifrelerinin ve kişisel verilerin ele geçirilmesine yol açabilir" dedi.'Bilgisayarlar zombiye dönüşebilir'Ücretsiz VPN uygulamalarının güvenlik açıklarına dikkat çeken Akdemir, "Bazı sahte VPN uygulamaları, bilgisayarları birer zombiye dönüştürerek kötü amaçlı yazılımlar yükleyebilir. Bu yüzden, kullanılan VPN uygulamalarının güvenli olduğundan emin olunmalı ve gereksiz erişim izinleri verilmemelidir," uyarısında bulundu.Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?Milliyet'in haberine göre kullanıcıların güvenliklerini sağlamak için ticari olarak güvenilir VPN uygulamalarını tercih etmeleri gerektiğini belirten Akdemir, "Eğer teknik bilginiz varsa, kendinize ait sunucularda güvenli VPN ağları kurabilirsiniz. Ancak ücretsiz VPN sağlayıcılarının, şifreli trafiğinizi izlemesi ve kayıt altına alması gibi riskler bulunuyor," ifadelerini kullandı.Kullanıcılar kendi̇ni̇ korumak i̇çi̇n ne yapmali? VPN uygulaması kullanılmasa dahi̇ si̇li̇nmeli̇ mi̇?

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sosyal güvenlik uzmanları derneği, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, vpn, instagram