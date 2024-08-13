https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sosyal-medya-icin-vpn-kullananlara-kotu-haberi-siber-guvenlik-uzmani-verdi-zombiye-donusebilir-1086778082.html
Sosyal medya için VPN kullananlara kötü haberi siber güvenlik uzmanı verdi: 'Zombiye dönüşebilir'
Sosyal medya için VPN kullananlara kötü haberi siber güvenlik uzmanı verdi: 'Zombiye dönüşebilir'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 50 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Instagram, 8 gün boyunca erişime kapatılmıştı. Bu süre zarfında kullanıcılar, VPN (Sanal Özel Ağ)... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T08:18+0300
2024-08-13T08:18+0300
2024-08-13T08:19+0300
sosyal güvenlik uzmanları derneği
sosyal medya
sosyal medya yasası
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya bağımlılığı
türkiye
vpn
instagram
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Erişim engeli süresince kullanıcılar, VPN ile hesaplarına ulaşmaya çalıştı. 8 gün sonra Instagram yeniden erişime açıldı ve kullanıcılar VPN uygulamalarını kaldırmaya başladı. Ancak bu süreçte, kullanılan VPN'lerin güvenliği konusunda ciddi endişeler ortaya çıktı. Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, VPN kullanımıyla ilgili riskleri değerlendirdi.VPN güvenli mi?Akdemir, her VPN uygulamasının güvenli olmadığını belirterek, "VPN yapısı itibarıyla cihazınız ile farklı bir ağ arasında kapalı bir köprü bağlantısı oluşturur. Ancak bazı kötü niyetli kişiler, sahte VPN ağları oluşturarak kullanıcıları zararlı ağlara çekebilir. Bu durum, kullanıcı şifrelerinin ve kişisel verilerin ele geçirilmesine yol açabilir" dedi.'Bilgisayarlar zombiye dönüşebilir'Ücretsiz VPN uygulamalarının güvenlik açıklarına dikkat çeken Akdemir, "Bazı sahte VPN uygulamaları, bilgisayarları birer zombiye dönüştürerek kötü amaçlı yazılımlar yükleyebilir. Bu yüzden, kullanılan VPN uygulamalarının güvenli olduğundan emin olunmalı ve gereksiz erişim izinleri verilmemelidir," uyarısında bulundu.Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?Milliyet'in haberine göre kullanıcıların güvenliklerini sağlamak için ticari olarak güvenilir VPN uygulamalarını tercih etmeleri gerektiğini belirten Akdemir, "Eğer teknik bilginiz varsa, kendinize ait sunucularda güvenli VPN ağları kurabilirsiniz. Ancak ücretsiz VPN sağlayıcılarının, şifreli trafiğinizi izlemesi ve kayıt altına alması gibi riskler bulunuyor," ifadelerini kullandı.Kullanıcılar kendi̇ni̇ korumak i̇çi̇n ne yapmali? VPN uygulaması kullanılmasa dahi̇ si̇li̇nmeli̇ mi̇?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/meteoroloji-uyardi-cehennem-sicaklari-geri-geliyor-turkiye-hem-sicaga-hem-de-saganaga-teslim-1086776649.html
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sosyal güvenlik uzmanları derneği, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, vpn, instagram
sosyal güvenlik uzmanları derneği, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, vpn, instagram
Sosyal medya için VPN kullananlara kötü haberi siber güvenlik uzmanı verdi: 'Zombiye dönüşebilir'
08:18 13.08.2024 (güncellendi: 08:19 13.08.2024)
Türkiye'de 50 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Instagram, 8 gün boyunca erişime kapatılmıştı. Bu süre zarfında kullanıcılar, VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamalarına yöneldi. Ancak, VPN kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcıların aklında 'Şifrelerim ve kişisel bilgilerim güvende mi' sorusu belirdi, uzman isim tek tek açıkladı.
Erişim engeli süresince kullanıcılar, VPN ile hesaplarına ulaşmaya çalıştı. 8 gün sonra Instagram yeniden erişime açıldı ve kullanıcılar VPN uygulamalarını kaldırmaya başladı. Ancak bu süreçte, kullanılan VPN'lerin güvenliği konusunda ciddi endişeler ortaya çıktı. Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, VPN kullanımıyla ilgili riskleri değerlendirdi.
Akdemir, her VPN uygulamasının güvenli olmadığını belirterek, "VPN yapısı itibarıyla cihazınız ile farklı bir ağ arasında kapalı bir köprü bağlantısı oluşturur. Ancak bazı kötü niyetli kişiler, sahte VPN ağları oluşturarak kullanıcıları zararlı ağlara çekebilir. Bu durum, kullanıcı şifrelerinin ve kişisel verilerin ele geçirilmesine yol açabilir" dedi.
'Bilgisayarlar zombiye dönüşebilir'
Ücretsiz VPN uygulamalarının güvenlik açıklarına dikkat çeken Akdemir, "Bazı sahte VPN uygulamaları, bilgisayarları birer zombiye dönüştürerek kötü amaçlı yazılımlar yükleyebilir. Bu yüzden, kullanılan VPN uygulamalarının güvenli olduğundan emin olunmalı ve gereksiz erişim izinleri verilmemelidir," uyarısında bulundu.
Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
Milliyet'in haberine göre kullanıcıların güvenliklerini sağlamak için ticari olarak güvenilir VPN uygulamalarını tercih etmeleri gerektiğini belirten Akdemir, "Eğer teknik bilginiz varsa, kendinize ait sunucularda güvenli VPN ağları kurabilirsiniz. Ancak ücretsiz VPN sağlayıcılarının, şifreli trafiğinizi izlemesi ve kayıt altına alması gibi riskler bulunuyor," ifadelerini kullandı.
Kullanıcılar kendi̇ni̇ korumak i̇çi̇n ne yapmali?
"Öncelikli olarak ticari olarak güvenilir VPN uygulamalarını tercih etmelisiniz. Teknik seviyede iyi olan son kullanıcılar kendilerine ait olan yurt dışı sunucularda güvenli VPN ağları kurabilirler. Bu sunucuların güvenliğini doğru bir şekilde sağlayarak lokasyonunuzu farklı gösterebilir ve erişimde sıkıntı yaşadığınız uygulamalara kolayca erişebilirsiniz. Ancak ücretsiz bir şekilde sağlanan VPN sağlayıcıları en iyi ihtimalle şifreli trafiğinizi mirror edecektir. Bu da ileride kriptografik olarak çıkan zafiyetlerde şifreli ağların kolay bir şekilde çözülebileceği dolayısıyla tutulan tüm kayıtlarınızın teorik olarak şifresinin açılabileceği anlamına geliyor. İstihbarat kuruluşları zaten daha önce saydığımız nedenlerle bu şekilde sürekli sahte VPN ağları üzerinden siber saldırganların izini sürmeye çalışıyorlar."
VPN uygulaması kullanılmasa dahi̇ si̇li̇nmeli̇ mi̇?
"Bu sadece VPN uygulamaları için değil tüm uygulamalar için geçerli bir şeydir. Risklerinizi azaltmak istiyorsanız olabildiğince kullanılmayan uygulamaları cihazlarınızdan kaldırın. Cihazlarınızdaki pasifte tutulan uygulamaların sizler için ayrı birer kapı olduğunu düşünürseniz, evinizde ne kadar korunacak az kapınız varsa riskinizi o kadar azaltırsınız.”