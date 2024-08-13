https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/uzmanlar-antik-misirda-piramitlerin-insasinda-ileri-teknoloji-kullanildigini-ileri-surdu-1086802653.html
Antik Mısır'da piramitlerin inşasında ileri teknoloji kullanıldığını ortaya çıkardı
Antik Mısır'da piramitlerin inşasında ileri teknoloji kullanıldığını ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
ABD'li araştırmacılar, piramitlerin inşası hakkında bu zamana kadar yapılan araştırmaları gölgede bırakacak yeni bilgiler edindi. Mısır'ın en büyük... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T18:51+0300
2024-08-13T18:51+0300
2024-08-13T18:57+0300
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ABD'de yayınlanan bir derginin yaptığı araştırmaya göre, Mısır'ın en eski ve en büyük piramitlerinden biri olan Sakkara bölgesinde bulunan Zoser Piramidinin inşasında kullanılan yöntemin bir tür hidrolik kaldırma sistemi olabileceği düşünülüyor. Araştırmacıların, Plos One dergisinde yayınladıkları ayrıntılı açıklamalarda, Mısırlıların Zoser piramidinin inşasında sudan yararlandıklarını ve suyu inşaat alanına yönlendirmek için piramit çevresine ve altına hendekler, tüneller ve suyu filtrelemek için kullanılan bir baraj sistemi kurduklarına dair kanıtlar bulunduğunu belirtiyorlar.Eski araştırmalarda piramitlerin yapımında kaldıraç sistemi olduğu düşünülüyorduUzun zamandır kaldıraç sistemiyle ağır taşların piramidin üst kısımlarına yerleştirildiği teorisinin tekrardan üzerinde durulmasının asıl nedenlerinden biri araştırmacılar eski arkeolojik verileri incelediğinde piramit çevresinde düşünüldüğünden çok daha fazla su bulunduğuna dair kanıtlar bulundu. Piramit içi ve altındaki yapılar tekrar incelendiğinde taşları kaldırırken su gücünden yararlanarak bir hidrolik kaldırma sistemi kurdukları teorisini ön plana çıktı.Piramit çevresindeki su kaynakları piramit inşasında önemli rol oynadıPiramit yakınında bulunan Gisr el-Mudir havzasının daha önce Antik Mısırlılarca ne amaçla kullanıldığı bilinmezken, bu yeni teoriyle birlikte havzanın su toplayan bir baraj görevi görmüş olduğu düşünülüyor. Aşırı yağışların yanında bir diğer su kaynağı olarak Wadi Abusir yapısı da piramidi besleyen ve Yukarı Abusir Gölü olarak adlandırılan geçici bir gölü beslediği düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/misir-piramitlerinin-insasinin-gizemi-cozulmus-olabilir-1083917021.html
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mısır piramitlerinin gizemi, mısır piramitleri isimleri, mısır piramitleri nerede
mısır piramitlerinin gizemi, mısır piramitleri isimleri, mısır piramitleri nerede
Antik Mısır'da piramitlerin inşasında ileri teknoloji kullanıldığını ortaya çıkardı
18:51 13.08.2024 (güncellendi: 18:57 13.08.2024)
ABD'li araştırmacılar, piramitlerin inşası hakkında bu zamana kadar yapılan araştırmaları gölgede bırakacak yeni bilgiler edindi. Mısır'ın en büyük piramitlerinden biri olan Zoser piramidinin çevresinde buldukları baraj sistemi ile ağır taşları yerinden oynatmak için kaldıraç değil su gücünün kullanıldığı vurgu yapılıyor.
ABD'de yayınlanan bir derginin yaptığı araştırmaya göre, Mısır'ın en eski ve en büyük piramitlerinden biri olan Sakkara bölgesinde bulunan Zoser Piramidinin inşasında kullanılan yöntemin bir tür hidrolik kaldırma sistemi olabileceği düşünülüyor.
Araştırmacıların, Plos One dergisinde yayınladıkları ayrıntılı açıklamalarda, Mısırlıların Zoser piramidinin inşasında sudan yararlandıklarını ve suyu inşaat alanına yönlendirmek için piramit çevresine ve altına hendekler, tüneller ve suyu filtrelemek için kullanılan bir baraj sistemi kurduklarına dair kanıtlar bulunduğunu belirtiyorlar.
Eski araştırmalarda piramitlerin yapımında kaldıraç sistemi olduğu düşünülüyordu
Uzun zamandır kaldıraç sistemiyle ağır taşların piramidin üst kısımlarına yerleştirildiği teorisinin tekrardan üzerinde durulmasının asıl nedenlerinden biri araştırmacılar eski arkeolojik verileri incelediğinde piramit çevresinde düşünüldüğünden çok daha fazla su bulunduğuna dair kanıtlar bulundu.
Piramit içi ve altındaki yapılar tekrar incelendiğinde taşları kaldırırken su gücünden yararlanarak bir hidrolik kaldırma sistemi kurdukları teorisini ön plana çıktı.
Piramit çevresindeki su kaynakları piramit inşasında önemli rol oynadı
Piramit yakınında bulunan Gisr el-Mudir havzasının daha önce Antik Mısırlılarca ne amaçla kullanıldığı bilinmezken, bu yeni teoriyle birlikte havzanın su toplayan bir baraj görevi görmüş olduğu düşünülüyor.
Aşırı yağışların yanında bir diğer su kaynağı olarak Wadi Abusir yapısı da piramidi besleyen ve Yukarı Abusir Gölü olarak adlandırılan geçici bir gölü beslediği düşünülüyor.