https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/misir-piramitlerinin-insasinin-gizemi-cozulmus-olabilir-1083917021.html

Bilim insanlarından tarihi baştan yazacak keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözülmüş olabilir

Bilim insanlarından tarihi baştan yazacak keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözülmüş olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Giza dahil olmak üzere Mısır'daki 31 piramidin yaklaşık 4000 yıl önce nasıl inşa edildiğine dair gizemi çözmüş olabileceklerini düşünüyor... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T11:33+0300

2024-05-17T11:33+0300

2024-05-17T11:34+0300

yaşam

mısır

piramit

keops piramidi

piramit

keops piramidi

büyük piramit

bilim

bilim insanları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083917078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_963cc1e6bc1751d56e981d0cd9ac2ec9.jpg

Mısır piramitleri, antik dünyanın en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, Giza ve diğer bölgelerdeki piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair çeşitli teoriler öne sürüyor.ABD Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nin yürüttüğü çok uluslu bir araştırma, piramitlerin inşasında Nil Nehri'nin uzun süre önce kaybolmuş olan bir kolunun kullanılmış olabileceğini öne sürüyor.Araştırmaya göre, Nil Nehri'nin bu kayıp kolu, günümüzde çöl ve tarım arazilerinin altında kalmış durumda. Bu su yolu, piramitlerin inşasında kullanılan devasa taş bloklar ve diğer malzemelerin taşınmasını sağladı. Arkeologlar uzun yıllardır, piramitlerin inşasında kullanılan taşların ve diğer malzemelerin yakınlardaki bir su yolu üzerinden taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Bu yeni bulgular, bu teoriyi destekleyen önemli kanıtlar sunuyor.Araştırma ekibinden Prof Eman Ghoneim, "Ama bu zamana kadar hiç kimse bu su yolunun yeri, şekli, boyutu ya da piramitlere yakınlığına dair net bir şey söyleyemiyordu" diyor.Bilim insanları nehrin kayıp kolunu haritalandırabilmek için radar uydu görüntüleri, tarihi haritalar, jeofizik etütler ve sediman karotlama (arkeologların kalıntı bulabilmek için kullandığı bir yöntem) gibi teknikler kullandılar.Kum fırtınaları ile kaybolduğu düşünülüyor: 'Gömülmüş olan nehirler ve tarihi yapılar var'Nehrin bu kolunun binlerce yıl önce çok büyük bir kuraklık ve kum fırtınaları ardından kaybolduğu düşünülüyor.Piramitlerin inşası, uzun yıllar boyunca gizemini koruyan bir konu oldu. Araştırmacılar, Nil'in kayıp kolunun bulunmasının, bu büyük yapıların nasıl bu kadar hassas ve başarılı bir şekilde inşa edildiğini anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyorlar.Sonuçları hakemli Nature dergisinde yayımlanan araştırmayı yapan ekip, radar teknolojisi sayesinde kum yüzeye nüfuz ederek, içinde sakladığı gizli katmanların görüntülerini oluşturmayı başardı.Prof. Ghoneim "Tarihi Mısır piramitlerine yakın bölgede bulduklarımız arasında gömülmüş olan nehirler ve tarihi yapılar var" dedi.Nehrin, Arapça'da piramit anlamına gelen Ahramat adı verilen kolunun yaklaşık 64 km uzunluğunda ve 200-700 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.Yeriyse, yaklaşık 4700-3700 yıl önce inşa edilmiş olan 31 piramidin hemen sınırında.Kaybolmuş olan bu nehir kolunun keşfi, piramitlerin neden Giza ve şu an Sahra Çölü içinde kalan El-Lisht bölgeleri arasında yoğunlaştığını da açıklıyor.Bu buluş, piramitlerin inşa sürecine dair birçok soruya yanıt olabilecek nitelikte. Gelecek araştırmalar, bu teori üzerine daha fazla bilgi ve kanıt sunabilir. Bilim dünyası, bu önemli keşif sayesinde piramitlerin sırlarını daha da derinlemesine anlamayı hedefliyor.İşte piramitlerin inşası hakkındaki en popüler teoriler:1. Nil Nehri'nin Kayıp Kolu TeorisiSon araştırmalara göre, piramitlerin inşasında Nil Nehri'nin kayıp bir kolu kullanılmış olabilir. Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nin yürüttüğü çok uluslu bir araştırma, bu su yolunun taş blokların taşınmasında kullanıldığını öne sürüyor. Nil'in bu kolu, günümüzde çöl ve tarım arazileri altında kalmış durumda, ancak antik dönemde inşaat malzemelerinin taşınmasını sağladığı düşünülüyor.2. Rampa TeorisiEn yaygın teorilerden biri, piramitlerin inşasında rampaların kullanıldığıdır. Bu teoriye göre, işçiler devasa taş blokları taşımak için uzun ve eğimli rampalar inşa ettiler. Rampalar, taşların piramidin yüksek noktalarına çıkarılmasını sağladı. Bu rampaların düz, spiral veya zikzak şeklinde olabileceği düşünülüyor.3. İç Rampalar TeorisiFransız mimar Jean-Pierre Houdin tarafından öne sürülen bu teori, piramitlerin içinde inşa edilmiş spiral rampaların kullanıldığını iddia ediyor. Bu iç rampalar, taş blokların daha kolay ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamış olabilir. Teoriye göre, rampalar piramidin dışından görünmez ve iç yapının bir parçası olarak inşa edilmiştir.4. Kaldıraç ve Makaralar TeorisiBazı araştırmacılar, piramitlerin inşasında kaldıraç ve makaraların kullanıldığına inanıyor. Bu yöntemle, işçiler taş blokları kaldırmak ve yerleştirmek için çeşitli mekanik araçlar kullanmış olabilir. Bu teknik, iş gücünü azaltarak inşaat sürecini hızlandırmış olabilir.5. Su Yolu TeorisiBir başka teori ise, piramitlerin inşasında su kanallarının kullanıldığıdır. Bu teoriye göre, taş bloklar kanallar aracılığıyla taşınarak piramitlerin inşa edildiği bölgeye ulaştırıldı. Bu yöntem, taşların taşınmasını kolaylaştırmış ve iş gücünü azaltmış olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ampute-edilen-bacaginin-etinden-arkadaslarina-yemek-yapti-insan-etinin-tadini-merak-ediyorduk-1083915861.html

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır, piramit, keops piramidi, piramit, keops piramidi, büyük piramit, bilim, bilim insanları